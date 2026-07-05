/बांसवाड़ा में खूनी रविवार! कहीं भतीजे ने काकी पर चलाया चाकू, कहीं कुल्हाड़ी-लाठियों से हुआ हमला

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में रविवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पारिवारिक और जमीन विवाद को लेकर दो हिंसक घटनाएं सामने आईं. पहली घटना भूगड़ा थाना क्षेत्र के गागरी आखोरा गांव की है, जहां खेत में चारा काटने को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपनी काकी पर चाकू से हमला कर दिया. वहीं दूसरी घटना पाटन थाना क्षेत्र के सुनारिया छोटा सरवा गांव की है, जहां जमीन विवाद के चलते दो पक्ष आमने-सामने आ गए और कुल्हाड़ी व लाठियों से हुए हमले में एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए. दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चारा काटने के विवाद में काकी पर चाकू से हमला

भूगड़ा थाना क्षेत्र के गागरी आखोरा गांव में खेत में चारा काटने को लेकर परिवार के दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि देवरानी और जेठानी के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि भतीजे रितेश पुत्र शंकर ने अपनी काकी सीमा पत्नी नानुलाल पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने सीमा के पेट पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

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गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती

घटना के बाद परिजन घायल महिला को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है. सूचना मिलते ही भूगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने घायल महिला के बयान और परिजनों से पूछताछ के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.

जमीन विवाद में कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला

दूसरी घटना पाटन थाना क्षेत्र के सुनारिया छोटा सरवा गांव में हुई. यहां लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खेत में काम कर रहे लोगों पर अचानक कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया गया. इस हमले में सविता पत्नी दिनेश के सिर पर कुल्हाड़ी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके अलावा रमेश पिता हकरा, सेंमसिंह पिता रमेश, सागर पिता रमेश और प्रेम पिता रमेश भी मारपीट में घायल हो गए.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच शुरू

घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया. सविता की हालत गंभीर होने पर उसे कुशलगढ़ अस्पताल से बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद किन परिस्थितियों में इतना बढ़ गया. दोनों घटनाओं के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.