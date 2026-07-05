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बांसवाड़ा में खूनी रविवार! कहीं भतीजे ने काकी पर चलाया चाकू, कहीं कुल्हाड़ी-लाठियों से हुआ हमला

Rajasthan News: बांसवाड़ा में एक ही दिन दो हिंसक घटनाएं सामने आईं. भूगड़ा थाना क्षेत्र में चारा काटने के विवाद में भतीजे ने अपनी काकी पर चाकू से हमला कर दिया. वहीं पाटन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला हुआ, जिसमें एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए. 

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAjay ojha
Published: Jul 05, 2026, 08:45 PM|Updated: Jul 05, 2026, 08:45 PM
बांसवाड़ा में खूनी रविवार! कहीं भतीजे ने काकी पर चलाया चाकू, कहीं कुल्हाड़ी-लाठियों से हुआ हमला
Image Credit: बांसवाड़ा में दो अलग-अलग हिंसक घटनाएं हुईं.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में रविवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पारिवारिक और जमीन विवाद को लेकर दो हिंसक घटनाएं सामने आईं. पहली घटना भूगड़ा थाना क्षेत्र के गागरी आखोरा गांव की है, जहां खेत में चारा काटने को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपनी काकी पर चाकू से हमला कर दिया. वहीं दूसरी घटना पाटन थाना क्षेत्र के सुनारिया छोटा सरवा गांव की है, जहां जमीन विवाद के चलते दो पक्ष आमने-सामने आ गए और कुल्हाड़ी व लाठियों से हुए हमले में एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए. दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चारा काटने के विवाद में काकी पर चाकू से हमला
भूगड़ा थाना क्षेत्र के गागरी आखोरा गांव में खेत में चारा काटने को लेकर परिवार के दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि देवरानी और जेठानी के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि भतीजे रितेश पुत्र शंकर ने अपनी काकी सीमा पत्नी नानुलाल पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने सीमा के पेट पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

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गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती
घटना के बाद परिजन घायल महिला को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है. सूचना मिलते ही भूगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने घायल महिला के बयान और परिजनों से पूछताछ के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.

जमीन विवाद में कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला
दूसरी घटना पाटन थाना क्षेत्र के सुनारिया छोटा सरवा गांव में हुई. यहां लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खेत में काम कर रहे लोगों पर अचानक कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया गया. इस हमले में सविता पत्नी दिनेश के सिर पर कुल्हाड़ी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके अलावा रमेश पिता हकरा, सेंमसिंह पिता रमेश, सागर पिता रमेश और प्रेम पिता रमेश भी मारपीट में घायल हो गए.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच शुरू
घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया. सविता की हालत गंभीर होने पर उसे कुशलगढ़ अस्पताल से बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद किन परिस्थितियों में इतना बढ़ गया. दोनों घटनाओं के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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