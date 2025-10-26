Zee Rajasthan
बांसवाड़ा की धरती से निकलेगा सोना! जानिए कब शुरू होगी गोल्ड माइनिंग

Rajasthan News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में तीसरी सोने की खान की पुष्टि हुई है. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में यहां स्वर्ण अयस्क के बड़े भंडार मिलने के संकेत मिले हैं. माइनिंग लाइसेंस प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, हालांकि ग्रामीण खनन का विरोध कर रहे हैं.

Published: Oct 26, 2025, 06:56 PM IST

Banswara Gold Reserve: राजस्थान का आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिला, जो अब तक 100 टापुओं की भूमि के रूप में जाना जाता था, अब धीरे-धीरे सोने के खजाने की पहचान भी बनाने जा रहा है. जिले में एक बार फिर सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है, जिससे बांसवाड़ा पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है.

सोने की तीसरी खान की आधिकारिक पुष्टि
घाटोल विधानसभा क्षेत्र के कांकरिया गांव में तीसरी सोने की खान के ब्लॉक की आधिकारिक पुष्टि की गई है. भूवैज्ञानिकों को लगभग तीन किलोमीटर लंबे क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के ठोस संकेत मिले हैं. जल्द ही माइनिंग लाइसेंस जारी होने के बाद यहां खनन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे पहले घाटोल के जगपुरिया और भूकिया गांवों में भी सोने की खानों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे यह इलाका अब राजस्थान के गोल्ड हब के रूप में उभर रहा है.

अन्य खनिजों के भंडार की भी होगी जांच
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की रिपोर्ट के अनुसार, कांकरियागड़ा ब्लॉक में सोने के साथ-साथ तांबा, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर जैसे अन्य कीमती खनिजों के भंडार भी मौजूद हैं. सरकार ने इस ब्लॉक में जी-2 (डीप सर्वे) स्तर की जांच शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है. इसके लिए 29 सितंबर को आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तय की गई थी. अब उम्मीद है कि 3 नवंबर तक आवेदन खुले रहेंगे, जिसके बाद सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को क्षेत्र के पूर्वेक्षण का लाइसेंस जारी किया जाएगा.

कितने क्षेत्र में फैला है ब्लॉक
यह ब्लॉक कांकरियागड़ा, डूंगरियापाड़ा, देलवाड़ा रावना और देलवाड़ा लोकिया गांवों के 2.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है. हालांकि, इस खोज के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराज़गी भी देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि खनन से उनकी कृषि भूमि प्रभावित होगी और उनकी आजीविका पर खतरा मंडराएगा.

ग्रामीण कर रहे हैं विरोध
ग्रामीणों का विरोध जारी है, लेकिन सरकार का मानना है कि यदि खनन शुरू होता है तो यह न केवल जिले के आर्थिक विकास में सहायक होगा, बल्कि राजस्थान को खनिज संपदा के क्षेत्र में एक नई पहचान भी देगा. बांसवाड़ा अब केवल टापुओं का नहीं, बल्कि सोने के खजाने का जिला बनने की ओर बढ़ रहा है.

