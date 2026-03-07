Banswara News: प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, ...पति ने दी जान

Rajasthan News: बांसवाड़ा के कंसारवाड़ी में पत्नी के प्रेमी संग फरार होने से दुखी पति सेमन सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली. मृतक के पुत्र ने अपनी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस जांच में जुटी है.
Banswara News: बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां वैवाहिक रिश्तों में आई दरार और बेवफाई ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. पत्नी के कथित अवैध संबंधों और उसके घर छोड़कर भाग जाने से आहत एक पति ने मौत को गले लगा लिया.
मजदूरी से लौटा तो घर से गायब थी पत्नी
जानकारी के अनुसार, मृतक सेमन सिंह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिजनों ने बताया कि सेमन की पत्नी का पिछले काफी समय से गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था.
घटना का क्रम: सेमन सिंह जब काम से थककर घर लौटा, तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई है.
खौफनाक कदम: समाज में बदनामी और पत्नी के इस कदम से सेमन इतना टूट गया कि उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया.
अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम
जहर खाने के बाद सेमन की तबीयत बिगड़ती देख परिजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन जहर शरीर में फैल चुका था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पुत्र ने मां और प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया मामला
इस दुखद घटना के बाद मृतक के पुत्र विपुल ने अपनी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ थाने में लिखित रिपोर्ट दी है. पुत्र का आरोप है कि उसकी मां के गलत संबंधों और घर छोड़कर भागने की वजह से ही उसके पिता ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया.
पुलिस की कार्रवाई
कंसारवाड़ी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. पुत्र की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार पत्नी व उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस हर एंगल से मामले की बारीकी से जांच कर रही है.
