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रात की चौपाल के बाद सुबह-सुबह गलियों में पहुंचे CM भजनलाल, शिकायतें सुन मौके पर ही बांटे लाखों के तोहफे!

Rajasthan News: बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याएं सुनीं. पानी, सिंचाई, स्कूल और रोजगार से जुड़े कई कामों को मंजूरी दी. लापरवाही की शिकायत पर एक अधिकारी को एपीओ करने के निर्देश भी दिए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 21, 2026, 03:06 PM|Updated: May 21, 2026, 03:06 PM
रात की चौपाल के बाद सुबह-सुबह गलियों में पहुंचे CM भजनलाल, शिकायतें सुन मौके पर ही बांटे लाखों के तोहफे!
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma Chaupal In Banswara

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दूरदराज आदिवासी इलाके चुड़ादा गांव में गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री एक बार फिर ग्रामीणों के बीच पहुंचे. रात में गांव में चौपाल लगाने के बाद उन्होंने सुबह गांव की गलियों में घूमकर लोगों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर ग्रामीणों में खास उत्साह नजर आया.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ग्राम विकास चौपाल का मकसद यही है कि गांव के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और विकास का फायदा पहुंचे. सरकार की पहली प्राथमिकता ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का विकास है.

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गांव के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की बातें सुनीं. लोगों ने पानी और सिंचाई से जुड़ी कई समस्याएं उनके सामने रखीं. इस पर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को हीरन नदी पर एनीकट निर्माण कराने और पेयजल स्रोत मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पानी बचाना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है.

इसके बाद मुख्यमंत्री मां बाड़ी केंद्र पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की. उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें चॉकलेट बांटी और पढ़ाई करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. गांव में जहां-जहां बच्चे मिले, मुख्यमंत्री वहां रुककर उनसे बात करते नजर आए.

दौरे के दौरान कुछ कर्मचारियों ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गिरिश भाभोर के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत भी की. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद चिकित्सा विभाग ने डॉ. गिरिश भाभोर को एपीओ कर दिया. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि काम में लापरवाही और गड़बड़ी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने किसानों से भी बातचीत की और आधुनिक खेती, माइक्रो सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण और पशुपालन अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि खेती के साथ पशुपालन जोड़ने से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है. साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को बाहर मजदूरी के लिए जाने से रोका जा सकता है. उन्होंने लोगों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील भी की.

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की कई मांगों को मौके पर ही मंजूरी दी. ठुम्मठ गांव में मां बाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 16.20 लाख रुपये, ठुम्मठ चौराहा पर सिंगल फेज ट्यूबवेल के लिए 20 लाख रुपये और चुड़ादा गांव में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए 7 लाख रुपये स्वीकृत किए गए. इसके अलावा स्कूल में दो नए कक्षा-कक्ष और दूध संग्रहण केंद्र खोलने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए. वहीं एक महिला की मांग पर मुख्यमंत्री ने उसके पति का तबादला सागवाड़ा से बांसवाड़ा करने के निर्देश भी दिए.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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