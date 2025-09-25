Zee Rajasthan
मां त्रिपुरा सुंदरी और बेणेश्वर धाम की जय से शुरू हुआ PM मोदी का संबोधन, जानें पीएम के भाषण की 8 बड़ी बातें

PM Modi Banswara Visit: प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में कहा कि कांग्रेस राज में लूट और महंगाई चरम पर थी, भाजपा में बचत और विकास हुआ. उन्होंने जीएसटी बचत, बिजली सुधार, स्वदेशी उत्पादों और नई योजनाओं का लोकार्पण करने की जानकारी दी.

Published: Sep 25, 2025, 05:01 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 05:01 PM IST

Banswara News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय केवल लूट ही लूट थी, जबकि भाजपा सरकार में बचत और विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि देश आज जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है.

पीएम मोदी ने कांग्रेस के दौर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार देशवासियों को लूट रही थी. टैक्स और महंगाई चरम पर थे. उन्होंने कहा, “2014 से पहले की स्थिति ऐसी थी कि हर चीज महंगी थी. जब जनता ने हमें मौका दिया, हमने कांग्रेस की लूट को रोका.”

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पहले 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लगता था. 2017 में वही सामान 118 रुपए में मिलता था. अब जीएसटी के बाद इसे 105 रुपए में खरीदा जा सकता है, यानी 26 रुपए की बचत. जूते का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि 500 रुपए के जूते पर 75 रुपए टैक्स लगता था. अब जीएसटी सुधार के बाद खर्च कम हुआ है.

मोदी ने बिजली के क्षेत्र की स्थिति पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, “कांग्रेस के समय बिजली की सुविधा इतनी कमजोर थी कि घरों में कनेक्शन नहीं था. जब हमने जिम्मेदारी संभाली, तब ढाई करोड़ घरों में बिजली नहीं थी. बिजली है तो उजाला है, दूरी मिटती है और विकास तेज होता है.”

उन्होंने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी टिप्पणी की. पीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया था, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर थे.

मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि देशवासियों को त्योहारों में केवल स्वदेशी ही खरीदना चाहिए. उन्होंने कहा, “स्वदेशी का मतलब है, जो हमारे देश में बना हो और हमारे नौजवानों की मेहनत का हिस्सा हो.”

उन्होंने बिजली परियोजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें बांसवाड़ा की 2800 मेगावाट की परमाणु परियोजना शामिल है. साथ ही जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली दो नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे.

समारोह में मोदी सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ जनता का अभिवादन करते हुए मंच पर पहुंचे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

