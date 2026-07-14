/राजस्थान में आज चुनाव हो तो कांग्रेस जीतेगी- सचिन पायलट

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Sachin Pilot News : राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की "डबल इंजन" सरकार विकास नहीं, बल्कि सिर्फ "धुआं" दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां गरीब, आदिवासी विरोधी हैं और सरकारी संसाधनों को निजी और अमीर लोगों के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है.
राम मंदिर चंदा मामले पर बोले सचिन पायलट
सचिन पायलट ने राम मंदिर चंदा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अपने ही नियुक्त पदाधिकारी चंपत राय को "चपत" लगाने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी और दलित समाज से बदला लेने की राजनीति कर रही है. महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अन्य राज्यों की महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सकता है , तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या गलती की है ?
पंचायत चुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान
आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पायलट ने कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर ध्यान देने की अपील की. उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ रही है और दावा किया कि यदि आज राजस्थान में चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस जीत दर्ज करेगी.
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