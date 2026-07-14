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राजस्थान में आज चुनाव हो तो कांग्रेस जीतेगी- सचिन पायलट

बांसवाड़ा पहुंचे सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा की  "डबल इंजन" सरकार विकास नहीं, बल्कि सिर्फ "धुआं" दे रही है. ये ही नहीं पायलट ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी बात कही.

Edited byPragati PantReported byAjay ojha
Published: Jul 14, 2026, 09:49 AM|Updated: Jul 14, 2026, 09:49 AM
राजस्थान में आज चुनाव हो तो कांग्रेस जीतेगी- सचिन पायलट
Image Credit: बांसवाड़ा पहुंचे सचिन पायलटSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sachin Pilot News : राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की "डबल इंजन" सरकार विकास नहीं, बल्कि सिर्फ "धुआं" दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां गरीब, आदिवासी विरोधी हैं और सरकारी संसाधनों को निजी और अमीर लोगों के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है.

सचिन पायलट

राम मंदिर चंदा मामले पर बोले सचिन पायलट

सचिन पायलट ने राम मंदिर चंदा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अपने ही नियुक्त पदाधिकारी चंपत राय को "चपत" लगाने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी और दलित समाज से बदला लेने की राजनीति कर रही है. महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अन्य राज्यों की महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सकता है , तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या गलती की है ?

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पंचायत चुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान

आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पायलट ने कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर ध्यान देने की अपील की. उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ रही है और दावा किया कि यदि आज राजस्थान में चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस जीत दर्ज करेगी.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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