Banswara News: बांसवाड़ा में दिनदहाड़े गैंगवार जैसा मंजर, तलवारों से युवकों पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल कर बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के बोरखाबर रोड पर देर रात बदमाशों की एक बड़ी गैंग ने खुलेआम दहशत फैला दी. 10 मोटरसाइकिल और दो कारों में सवार 25-30 हथियारबंद गुंडों ने पहले शराब की बोतलें लहराते हुए रील बनाई, फिर एक पिकअप गाड़ी को रोककर उसमें सवार दो युवकों पर तलवार, लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. पूरी वारदात का वीडियो बनाकर बदमाशों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर पुलिस को सीधी चुनौती दे डाली.

घायल युवकों की खौफनाक आपबीती

पीड़ित कैलाश (पिता छगनलाल) और तेतु (पिता धीरू), दोनों वीडिया पाड़ा के रहने वाले हैं. बदमाशों ने कैलाश के सिर पर तलवार से गहरा वार किया, जिससे उसे तीन टांके लगे. तेतु को भी लाठी-डंडों से पीटा गया. हमलावरों ने दोनों के मोबाइल फोन लूट लिए और धमकी देकर फरार हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस को खुली चुनौती, पीड़ित ने SP से लगाई गुहार

वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश तलवारें लहराते और शराब पीते नजर आ रहे हैं. डर के मारे पीड़ित कैलाश ने आबापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की और सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर तहरीर सौंपी. उसने तलवार लहराते बदमाशों का वीडियो भी SP को उपलब्ध करवाया.

पुलिस की अब तक कार्रवाई

आबापुरा पुलिस और SP कार्यालय ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधीक्षक ने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

घटना ने पूरे बांसवाड़ा में दहशत पैदा कर दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि हथियारबंद गैंग रात में खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है और वीडियो डालकर पुलिस को चुनौती दे रही है, फिर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. पीड़ित परिवार ने SP से जल्द न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है.

