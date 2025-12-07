Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Banswara News: बांसवाड़ा में दिनदहाड़े गैंगवार जैसा मंजर, तलवारों से युवकों पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल कर बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के बोरखाबर रोड पर देर रात 25-30 हथियारबंद बदमाशों की गैंग ने पिकअप रोककर दो युवकों कैलाश और तेतु पर तलवारों-लाठी-डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया. कैलाश के सिर पर तलवार का गहरा घाव आया, तीन टांके लगे. दोनों के मोबाइल भी लूट लिए गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 07, 2025, 10:27 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 10:27 AM IST

Trending Photos

Do You Know: क्या आप जानते है कौन है भारत की रत्न राजधानी? पन्ना-नीलम से लेकर मिलता है सबसे सस्ता मोती
7 Photos
Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते है कौन है भारत की रत्न राजधानी? पन्ना-नीलम से लेकर मिलता है सबसे सस्ता मोती

Do You Know: राजस्थान की इस नदी का पानी गंगा से भी साफ! क्या जानते हैं आप?
6 Photos
Do You Know

Do You Know: राजस्थान की इस नदी का पानी गंगा से भी साफ! क्या जानते हैं आप?

सर्दी ने ली खतरनाक करवट! राजस्थान के ये शहर बने टॉप कोल्ड सिटी, पढे़ं पूरी अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

सर्दी ने ली खतरनाक करवट! राजस्थान के ये शहर बने टॉप कोल्ड सिटी, पढे़ं पूरी अपडेट

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बन रहा बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ऐसी कनेक्टिविटी होगी कि मजा आ जाएगा, देखें प्रोजेक्ट की Latest तस्वीरें...
7 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बन रहा बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ऐसी कनेक्टिविटी होगी कि मजा आ जाएगा, देखें प्रोजेक्ट की Latest तस्वीरें...

Banswara News: बांसवाड़ा में दिनदहाड़े गैंगवार जैसा मंजर, तलवारों से युवकों पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल कर बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के बोरखाबर रोड पर देर रात बदमाशों की एक बड़ी गैंग ने खुलेआम दहशत फैला दी. 10 मोटरसाइकिल और दो कारों में सवार 25-30 हथियारबंद गुंडों ने पहले शराब की बोतलें लहराते हुए रील बनाई, फिर एक पिकअप गाड़ी को रोककर उसमें सवार दो युवकों पर तलवार, लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. पूरी वारदात का वीडियो बनाकर बदमाशों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर पुलिस को सीधी चुनौती दे डाली.

घायल युवकों की खौफनाक आपबीती

पीड़ित कैलाश (पिता छगनलाल) और तेतु (पिता धीरू), दोनों वीडिया पाड़ा के रहने वाले हैं. बदमाशों ने कैलाश के सिर पर तलवार से गहरा वार किया, जिससे उसे तीन टांके लगे. तेतु को भी लाठी-डंडों से पीटा गया. हमलावरों ने दोनों के मोबाइल फोन लूट लिए और धमकी देकर फरार हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस को खुली चुनौती, पीड़ित ने SP से लगाई गुहार

वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश तलवारें लहराते और शराब पीते नजर आ रहे हैं. डर के मारे पीड़ित कैलाश ने आबापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की और सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर तहरीर सौंपी. उसने तलवार लहराते बदमाशों का वीडियो भी SP को उपलब्ध करवाया.

पुलिस की अब तक कार्रवाई

आबापुरा पुलिस और SP कार्यालय ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधीक्षक ने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

घटना ने पूरे बांसवाड़ा में दहशत पैदा कर दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि हथियारबंद गैंग रात में खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है और वीडियो डालकर पुलिस को चुनौती दे रही है, फिर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. पीड़ित परिवार ने SP से जल्द न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news