/राशन लेने आए 27 लोगों को गोदाम में बंद कर गायब हुआ डीलर, घुटन से महिला हुई बेसुध, वीडियो वायरल

Rajasthan News: बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. जहापुर लैंप्स भवन में राशन लेने पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों को कथित रूप से गोदाम के भीतर बंद कर राशन डीलर के चले जाने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और मामले की जांच की मांग तेज हो गई है.



गेहूं लेने पहुंचे थे ग्रामीण

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जानकारी के अनुसार जहापुर लैंप्स भवन में निर्धारित तिथि पर ग्रामीण राशन लेने पहुंचे थे. इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष सहित करीब 27 लोग शामिल थे. बताया जा रहा है कि सभी लोग गेहूं वितरण की प्रक्रिया के लिए गोदाम परिसर में मौजूद थे. इसी दौरान राशन डीलर ने कथित रूप से गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चला गया. इसके बाद अंदर मौजूद लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा.



घंटों तक गोदाम में फंसे रहे लोग

गोदाम के भीतर बंद लोगों ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. समय बीतने के साथ अंदर मौजूद लोगों में घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी. भीषण गर्मी और बंद माहौल के कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए.



महिला की बिगड़ी तबीयत, मची अफरा-तफरी

घंटों तक गोदाम में बंद रहने के दौरान एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेसुध हो गई. महिला के बेहोश होने के बाद अंदर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने किसी तरह बाहर संपर्क करने का प्रयास किया और घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों तक पहुंची. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई.



वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा आक्रोश

घटना के दौरान कुछ ग्रामीणों ने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में गोदाम के भीतर फंसे लोगों की परेशानी और नाराजगी साफ देखी जा सकती है. वीडियो सामने आने के बाद राशन वितरण व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.



कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने आने वाले लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.



प्रशासनिक जांच की उठी मांग

ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था. फिलहाल घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है. लोगों को उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

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