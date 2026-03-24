बांसवाड़ा की इस छोरी ने 10वीं परीक्षा में किया कमाल, 99.33 प्रतिशत नंबर किए हासिल

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं के परीक्षा परिणाम में बांसवाड़ा जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष बांसवाड़ा जिले का कुल परीक्षा परिणाम 95.74 प्रतिशत रहा है.

जिले में लड़कों की तुलना में लड़कियों का पास प्रतिशत बेहतर रहा है. वहीं, जिले के पालोदा कस्बे में स्थित महात्मा गांधी सरकारी स्कूल की छात्रा कीर्ति पारवानी ने बेहतर प्रदर्शन किया. कीर्ति ने 99.33 प्रतिशत अंक हालिक किए और अपने स्कूल, गांव, परिवार और जिले का नाम रोशन किया. कीर्ति के पिता इंडोनेशिया में कार्य करते है और मां यहां इसके साथ रहती है.

हर रोज 6 घंटे पढ़ाई

कीर्ति ने यह पूरा श्रेय अपनी माता हीना और स्कूल के शिक्षकों को दिया. कीर्ति ने संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस में 100 में 100 नंबर हासिल किए है. कीर्ति ने कहा कि मैं आगे अधिक पढ़ाई करुंगी और कलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की है, कीर्ति रोजाना घर का काम कर के 6 घंटे पढ़ाई करती थी, जिस वजह से उसने यह हासिल किया.

इतने स्टूडेंट्स हुए थे पंजीकृत

वहीं, ​जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार परीक्षा के लिए कुल 29,495 स्टूडेंट्स पंजीकृत थे, जिनमें से 28,390 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए. सफल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 27,180 रही. जिले में कुल 28,390 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, जिसमें 14,029 लड़के और 14,361 लड़कियां शामिल थीं.

परीक्षा में शामिल 14,029 लड़कों में से 13,390 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं. लड़कों का कुल पास प्रतिशत 95.45 रहा, जिसमें से 7,298 लड़कों ने प्रथम श्रेणी हासिल की है. वहीं, छात्राओं ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है. परीक्षा में शामिल 14,361 लड़कियों में से 13,790 सफल रहीं. छात्राओं का पास प्रतिशत 96.02 रहा, जो लड़कों के मुकाबले अधिक है. कुल 8,160 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है. जिले में कुल 15,458 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 10,219 ने द्वितीय श्रेणी और 1,503 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की है.

इस बार राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 10,68,078 बच्चों ने हिस्सा लिया था. 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी. हर साल की तरह इस बार भी 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी.

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