बांसवाड़ा के सरकारी स्कूल में कक्षा में बहने लगा झरना, फव्वारा देख स्टूडेंट्स हैरान

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत आसोड़ा के राउमावि विद्यालय में गुरुवार को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई. शाम 4 बजे मिली जानकारी अनुसार स्कूल में कक्षा 11वीं के कमरे में तेज बारिश के कारण छत के आरपार छेद में तेज धार के रूप में पानी टपकने लगा, जो फव्वारा और झरने के रूप मे दिखने लगा, जिससे कमरा पूरी तरह जलमग्न हो गया.
अंदर बैठे बच्चों को भय के साथ कमरे से बाहर भागना पड़ा. गुरुवार को प्रतियोगिता के चलते कुछ खिलाड़ी छात्र नाश्ते के लिए इस कमरे में बैठे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और छत से आर-पार पानी बहने लगा. गनीमत रही कि कक्षा में नियमित अध्ययन नहीं हो रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल भवन को बने अभी 12 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी छत से पानी टपकना और दीवारों में दरारें चिंताजनक हैं.
इससे भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. स्कूल के प्रधानाचार्य थावरचंद चरपोटा ने बताया कि इस कक्षा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन गुरुवार को खेलकूद प्रतियोगिता के कारण चाय-नाश्ते के लिए अस्थाई रूप से उपयोग में लिया गया. इस स्कूल का वीडियो सोशल साइड पर खूब वायरल हो रहा है.
Weather Update : जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जहां किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं जलाशयों और बांधों में पानी की आवक से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 137 मिमी बारिश छोटीसादड़ी में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम 29 मिमी पीपलखूंट में.
इसके अलावा प्रतापगढ़ में 46, अरनोद में 73, धरियावद और सुहागपुरा में 55-55 तथा दलोट में 73 मिमी वर्षा दर्ज हुई. अब तक जिले में 978.7 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है. प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा जलाशय जाखम बांध भी छलक गया है.
प्रशासन ने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं. बांध के छलकने से आसपास के इलाकों में निचले क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.