बांसवाड़ा में खेल-खेल में 7 मासूमों ने खा लिया रतनजोत बीज, दो की हालत नाजुक

Banswara News: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र के टामटिया गांव में खेलते समय एक ही परिवार के सात मासूम बच्चों ने गलती से जहरीले रतनजोत के बीज खा लिए. बीज खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई और उल्टियां होने लगीं. परिजन बच्चों को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे. दो बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है.
Banswara News: बांसवाड़ा में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां खेल-खेल में एक ही परिवार के सात मासूम बच्चों ने गलती से रतनजोत का बीज खा लिया, जिससे सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई.
बीज खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों को तेज उल्टियां और चक्कर आने लगे. घबराए परिजनों ने तुरंत सभी बच्चों को स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देर रात बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.
डॉक्टरों के मुताबिक, सातों बच्चों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है.
बीमार बच्चों की पहचान इस प्रकार है -
पूजा (2 वर्ष)
जगदीश (3 वर्ष)
शिवानी (3 वर्ष)
पप्पू (5 वर्ष)
वासु (5 वर्ष)
सोनाक्षी (3 वर्ष)
रुद्राक्षी (3 वर्ष)
जानकारी के अनुसार, यह सभी बच्चे एक ही परिवार से हैं और मंगलवार दोपहर खेत में खेल रहे थे. खेलते-खेलते उन्होंने रतनजोत (जेट्रोफा) के बीज खा लिए, जो जहरीले होते हैं. थोड़ी देर बाद ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी.
फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटना की जांच में जुटी है. डॉक्टरों ने बताया कि रतनजोत का बीज मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैला होता है, इसके सेवन से उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.
