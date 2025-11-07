Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांसवाड़ा में प्रार्थना के समय 6 छात्राएं बेहोश, एक को किया गया रेफर

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में छोटी सरवा कस्बे में स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय छात्रावास में परिसर में स्थित स्कूल में सुबह प्रार्थना के समय 6 छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं. इन सभी छात्राओं को छात्रावास के कर्मचारी कुशलगढ़ हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर उन्हें भर्ती किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published: Nov 07, 2025, 10:09 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 10:09 PM IST

Trending Photos

झटपट घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस सब्जी, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी !
7 Photos
Methi Papad Ki Sabzi

झटपट घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस सब्जी, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी !

क्या आप जानते हैं काजू-बादाम के दाम में मिलती है राजस्थान की ये हरी सब्जी ?
7 Photos
Rajasthani Sabji

क्या आप जानते हैं काजू-बादाम के दाम में मिलती है राजस्थान की ये हरी सब्जी ?

क्या आप जानते हैं भारत के कितने उप-राष्ट्रपतियों का नाता राजस्थान से था?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं भारत के कितने उप-राष्ट्रपतियों का नाता राजस्थान से था?

लंदन को भी पछाड़ेगा जयपुर SMS अस्पताल! चर्म रोग के मरीजों को मिलेगा सस्ता लेजर और स्किन ट्रीटमेंट
6 Photos
SMS Hospital Jaipur

लंदन को भी पछाड़ेगा जयपुर SMS अस्पताल! चर्म रोग के मरीजों को मिलेगा सस्ता लेजर और स्किन ट्रीटमेंट

बांसवाड़ा में प्रार्थना के समय 6 छात्राएं बेहोश, एक को किया गया रेफर

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में छोटी सरवा कस्बे में स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय छात्रावास में परिसर में स्थित स्कूल में सुबह प्रार्थना के समय 6 छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं. इन सभी छात्राओं को छात्रावास के कर्मचारी कुशलगढ़ हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर उन्हें भर्ती किया गया.

एक छात्रा गंभीर रूप से बीमार है, उसे प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा एमजी अस्पताल रेफर किया गया. इस मामले की जानकारी मिलते ही कुशलगढ़ एसडीएम और चिकित्सा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बताया जा रहा है कि सुबह छात्रावास में बच्चियों ने पोहे और दूध पिया था, उसके बाद प्रार्थना के दौरान यह छह छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं. एसडीएम ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को पोहे और दूध के सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं. कुशलगढ़ हॉस्पिटल में प्रियंका, पायल, भूरी, कविता और मनीषा एडमिट हैं. वहीं रक्षा को बांसवाड़ा एमजी चिकित्सालय में रेफर किया गया है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

बांसवाड़ा शहर के सेंट्रल जेल के पीछे स्थित कॉलोनी में कल शाम को हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी शौकत मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली थाना अधिकारी रूप सिंह ने बताया की आरोपी शौकत ने कल सुबह अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर उसकी बेटी काजल ने अपने पिता को कहा कि अपने मम्मी के साथ मारपीट क्यों की.

फिर शाम को आरोपी शौकत आया और उसने गुस्से में अपनी बेटी काजल और तीन साल के नवासे असलम पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें नवासे अललम की मौके पर ही मौत हो गई और काजल गंभीर घायल हुई, जिसे बांसवाड़ा एमजी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया. पुलिस ने आरोपी शौकत को गिरफ्तार कर लिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news