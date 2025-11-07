बांसवाड़ा में प्रार्थना के समय 6 छात्राएं बेहोश, एक को किया गया रेफर

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में छोटी सरवा कस्बे में स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय छात्रावास में परिसर में स्थित स्कूल में सुबह प्रार्थना के समय 6 छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं. इन सभी छात्राओं को छात्रावास के कर्मचारी कुशलगढ़ हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर उन्हें भर्ती किया गया.

एक छात्रा गंभीर रूप से बीमार है, उसे प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा एमजी अस्पताल रेफर किया गया. इस मामले की जानकारी मिलते ही कुशलगढ़ एसडीएम और चिकित्सा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

बताया जा रहा है कि सुबह छात्रावास में बच्चियों ने पोहे और दूध पिया था, उसके बाद प्रार्थना के दौरान यह छह छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं. एसडीएम ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को पोहे और दूध के सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं. कुशलगढ़ हॉस्पिटल में प्रियंका, पायल, भूरी, कविता और मनीषा एडमिट हैं. वहीं रक्षा को बांसवाड़ा एमजी चिकित्सालय में रेफर किया गया है.

बांसवाड़ा शहर के सेंट्रल जेल के पीछे स्थित कॉलोनी में कल शाम को हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी शौकत मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली थाना अधिकारी रूप सिंह ने बताया की आरोपी शौकत ने कल सुबह अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर उसकी बेटी काजल ने अपने पिता को कहा कि अपने मम्मी के साथ मारपीट क्यों की.

फिर शाम को आरोपी शौकत आया और उसने गुस्से में अपनी बेटी काजल और तीन साल के नवासे असलम पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें नवासे अललम की मौके पर ही मौत हो गई और काजल गंभीर घायल हुई, जिसे बांसवाड़ा एमजी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया. पुलिस ने आरोपी शौकत को गिरफ्तार कर लिया है.