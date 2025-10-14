Zee Rajasthan
बेटी की शादी के लिए बचाए थे गहने-पैसे…शादी में गया परिवार, हो गए चोरी, खाली मिला लॉकर!

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र के कुंडला बस्ती में रात क़ो एक सूने घर को चोरों ने निशाना बना लिया. मौका पाकर चोर नकदी और सोना-चांदी के जेवरात समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए. घटना उस समय हुई जब परिवार गुजरात पावागढ़ मंदिर दर्शन के लिए गया हुआ था.

Published: Oct 14, 2025, 01:54 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 01:54 PM IST

Banswara News: जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र के कुंडला बस्ती में रात क़ो एक सूने घर को चोरों ने निशाना बना लिया. मौका पाकर चोर नकदी और सोना-चांदी के जेवरात समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए. घटना उस समय हुई जब परिवार गुजरात पावागढ़ मंदिर दर्शन के लिए गया हुआ था.

पीड़ित मोहनलाल मालवीय ने बताया कि शनिवार रात करीब सवा 1 बजे वह अपने परिवार के साथ पावागढ़ मंदिर दर्शन के लिए निकले थे. रविवार दोपहर लगभग 3 बजे पड़ोसी ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि उनके घर का गेट खुला हुआ है. वीडियो कॉल पर घर की हालत देखकर वे सन्न रह गए. शाम 7 बजे घर लौटे तो देखा कि गेट खुले थे, लॉकर टूटे पड़े थे और घर का सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था.

चोर घर से 35 हजार रुपये नकद, 21 ग्राम की सोने की चेन, 12 ग्राम के झुमके, 6 ग्राम के टॉप्स, आधा किलो चांदी के पायल, कंदोरा व तोड़े सहित अन्य कीमती सामान ले गए. पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय हुई थी और जैसे-तैसे एनजीओ में कार्य कर थोड़ी-बहुत बचत कर रकम और गहने इकट्ठे किए थे, जिन्हें चोर ले गए. इस घटना से परिवार को गहरा आघात पहुंचा है.

घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका-मुआयना किया. पीड़ित मोहनलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. उधर, कुंडला बस्ती के ग्रामीणों ने लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से चोरों को शीघ्र पकड़ने और गश्त बढ़ाने की मांग की है.मोहनलाल मालवीय निजी कंपनी में कार्यरत हैं. उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत और बेटी की शादी के लिए संजोया गया सामान चोरी हो जाने से पूरा परिवार टूट गया है. ग्रामीणों ने भी प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

