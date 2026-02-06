बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 40 घायल

Banswara Bus Accident:राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया आम्बा क्षेत्र की पहाड़ी पर बरातीयों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार तीन बरातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही बागीदौरा डीएसपी और कलिंजरा थाना अधिकारी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस और निजी वाहनों से घायलों को बस से बाहर निकाला और चिकित्सालय पहुंचाया. घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, एडीएम राजीव द्विवेदी और एसपी सुधीर जोशी भी हॉस्पिटल पहुंचे.

अस्पताल में भी सारे घायलों को भर्ती करने के प्रबंध शुरू कर दिए हैं. हादसा इतना दर्दनाक था कि उसमें 40 घायल हैं, उसमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई है. इन चारों को बड़ोदिया से बांसवाड़ा रेफर किया गया.

अब बांसवाड़ा से उदयपुर रेफर किया जा रहा है. बागीदोरा MLA जयकृष्ण पटेल भी अपनी गाड़ी से घायलों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे. वहीं CMHO डॉ खुशपाल सिंह राठौड़ ने इस हादसे में 8 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचाई और हॉस्पिटल मे घायलों के पुख्ता इंतजार किए.



बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा से टामटिया जाते समय सवारियों से भरा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाने में मदद की.

परिजन चार घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दो लोगों को हल्की चोट होने पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. वहीं गजरी पत्नी रमन, तुलसी पत्नी हुरजी तथा बागजी पिता नाथु का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.