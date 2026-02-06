Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 40 घायल

Banswara Bus Accident: बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया आम्बा क्षेत्र की पहाड़ी पर बरातीयों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार तीन बरातियों की मौके पर ही मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published: Feb 06, 2026, 10:05 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 10:05 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की ये फेमस मिठाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में शाही भोजन का था हिस्सा
8 Photos
Sambhar Ki Pheni

राजस्थान की ये फेमस मिठाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में शाही भोजन का था हिस्सा

2 लाख से नीचे आकर रुकेगी चांदी? सोना भी गिर रहा है नीचे, जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate

2 लाख से नीचे आकर रुकेगी चांदी? सोना भी गिर रहा है नीचे, जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 8 फरवरी से होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 8 फरवरी से होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर
6 Photos
Rajasthan Panchayat chunav

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर

बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 40 घायल

Banswara Bus Accident:राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया आम्बा क्षेत्र की पहाड़ी पर बरातीयों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार तीन बरातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही बागीदौरा डीएसपी और कलिंजरा थाना अधिकारी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस और निजी वाहनों से घायलों को बस से बाहर निकाला और चिकित्सालय पहुंचाया. घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, एडीएम राजीव द्विवेदी और एसपी सुधीर जोशी भी हॉस्पिटल पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अस्पताल में भी सारे घायलों को भर्ती करने के प्रबंध शुरू कर दिए हैं. हादसा इतना दर्दनाक था कि उसमें 40 घायल हैं, उसमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई है. इन चारों को बड़ोदिया से बांसवाड़ा रेफर किया गया.

अब बांसवाड़ा से उदयपुर रेफर किया जा रहा है. बागीदोरा MLA जयकृष्ण पटेल भी अपनी गाड़ी से घायलों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे. वहीं CMHO डॉ खुशपाल सिंह राठौड़ ने इस हादसे में 8 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचाई और हॉस्पिटल मे घायलों के पुख्ता इंतजार किए.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा से टामटिया जाते समय सवारियों से भरा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाने में मदद की.

परिजन चार घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दो लोगों को हल्की चोट होने पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. वहीं गजरी पत्नी रमन, तुलसी पत्नी हुरजी तथा बागजी पिता नाथु का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news