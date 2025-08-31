बांसवाड़ा में मां-बेटे के शव मिलने में मचा हड़कंप, तालाब में तैरती मिली लाश

Banswara News: बांसवाड़ा के रागेलापाड़ा गांव में दिल दहलाने वाली घटना! तालाब में 5 साल के मयूर और उसकी मां कविता के शव मिले. स्कूली बच्चों ने तैरता शव देख पुलिस को सूचना दी. परिजनों के मुताबिक, दोनों सुबह कपड़े सिलवाने निकले थे. पुलिस जांच में जुटी.
Banswara News: बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के पिंडारमा पंचायत के रागेलापाड़ा गांव में शनिवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. रागेलापाड़ा तालाब में 5 साल के मासूम और उसकी मां का शव मिला. शनिवार को रागेलापाड़ा गांव के बच्चे स्कूल से पढ़कर लौटते समय तालाब की पाल से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने पानी में एक बच्चे का शव तैरते हुए देखा.
पास में उसके कपड़े और चप्पल पड़ी हुई थीं. जब बच्चों ने शव की सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी, तो 5 साल के मयूर का शव बाहर निकाला गया. पास में ही तालाब की झाड़ियों में उस बच्चे की मां कविता पत्नी मणिलाल निवासी रागेलापाड़ा का शव भी मिला.
परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह सात बजे कविता अपने बेटे के साथ कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से जांच की जा रही है. घटनास्थल के पास कपड़े और चप्पल पड़ी होने से संदेह जताया जा रहा है कि कहीं यह कोई दुर्घटना तो नहीं हुई. पुलिस ने शवों के विसरा जांच के लिए भेज दिए हैं, जिससे मौत के कारणों का पता लगाया जा सके. प्रशासन और पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच कर रहे हैं.
