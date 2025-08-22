राजस्थान में कहां-कहां छिपा है सोना? एक तो उदयपुर से महज 4 घंटे की दूरी पर मौजूद

Trending Quiz: आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा.
राजस्थान में सोना कहां-कहां मिलता है.
राजस्थान में सोने का खनन मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में होता है. खासकर भूखिया-जगपुरा और देलवाड़ा जैसे क्षेत्रों में सोने का खनन होता है. बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर जिले के दागोचा और दौसा जिले के धानी बसेरी में भी सोने के भंडार पाए जाते हैं.
यह इलाका एक बड़े स्वर्ण बेल्ट का हिस्सा है, जो बांसवाड़ा से लेकर उदयपुर के सलूम्बर तक फैला हुआ है. उदयपुर जिले के दागोचा में सोने के भंडार हैं. यहां भारी मात्रा में सोना पाया जाता है.
एक और खदान का चला पता
बांसवाड़ा, उदयपुर और दौसा के अलवा राजस्थान के अजमेर और अलवर जिले में भी सोना मिलता है. इन जिलों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सोने की घटना की पुष्टि हुई है. अजमेर जिले के लाडेरा में और अलवर जिले के खेड़ा-मुंडियावास में सोना होने की पुष्टि हुई है.
इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले के देवतलाई, अमरगढ़ और बरिला जैसे स्थानों पर भी सोने की मौजूदगी पाई गई है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इन क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति की पुष्टि की है.
