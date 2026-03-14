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शादी की खुशियां मातम में बदली, बेटे की शादी से लौट रहे पिता समेत 2 की मौत

Banswara Accident: बांसवाड़ा जिले में आंबापुरा थाना क्षेत्र के वीरपुर में दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAjay ojha
Published:Mar 14, 2026, 08:24 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 08:24 PM IST

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शादी की खुशियां मातम में बदली, बेटे की शादी से लौट रहे पिता समेत 2 की मौत

Banswara Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आंबापुरा थाना क्षेत्र के वीरपुर में दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक पिता अपने बेटे की शादी करवाकर घर लौट रहा था.

जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के बाजना क्षेत्र के कबलखोरा निवासी मड़िया पुत्र हुमला डिंडोर (50) शनिवार को आंबापुरा क्षेत्र के नवाखेड़ा गांव में अपने बेटे पंकज की शादी संपन्न करवाकर बाइक से वापस घर जा रहे थे, उनके साथ रिश्ते में काका ससुर हकरू पुत्र जोहरेंग निनामा निवासी रावदा पाटन भी सवार थे.

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वीरपुर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई. टक्कर में मड़िया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल हकरू ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. दूसरी बाइक सवार श्याम चरपोटा घायल है, जिसका उपचार जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपखंड पावटा क्षेत्र में दिल्ली बदरपुर से श्याम जी के जा रही सवारियों से भरी एक निजी बस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई. तेज धमाके के साथ दुर्घटना से मौके पर हड़कंप मच गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एंबुलेंस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जहां दुर्घटनाग्रस्त बस से सवारियों को निकालकर उपजिला अस्पताल पावटा में भर्ती करवाया गया.

जानकारी के अनुसार, दो दर्जन से अधिक सवारियां दुर्घटना में घायल हो गई. उप जिला अस्पताल से दुर्घटना में घायल दो मरीज को चिकित्सकों ने रेफर कर दिया. दुखी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जयपुर के लिए रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पावटा उपखंड अधिकारी साधना शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे.

घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त बस का डीजल टैंक फट जाने के कारण डीजल बिखरने से आग लगने की संभावना को देखते हुए फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची. बिखरे हुए डीजल पर पानी की बौछार करवाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया गया.

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