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रोटी बनाते समय पड़ा मिर्गी का दौरा, चूल्हे में गिरने से महिला गंभीर रूप से झुलसी

Banswara Accident: बांसवाड़ा में एक महिला को खाना बनाते समय अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और वो चूल्हे में गिर गई. हादसे में महिला चूल्हे की आग की चपेट में आने से वो झुलस गई. 

Edited byAman SinghReported byAjay ojha
Published: Jun 18, 2026, 03:36 PM|Updated: Jun 18, 2026, 03:36 PM
रोटी बनाते समय पड़ा मिर्गी का दौरा, चूल्हे में गिरने से महिला गंभीर रूप से झुलसी
Image Credit: Banswara Accident

Banswara Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कालिंजराथाना क्षेत्र के बड़ोदिया खेर पाड़ा गांव निवासी इन्द्रा पत्नी तोला राम खाना बनाते समय अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से चूल्हे में गिर गई. हादसे के दौरान महिला चूल्हे की आग की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई.

घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन तत्काल महिला को उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया. चिकित्सकों के अनुसार, महिला का शरीर काफी हद तक झुलस गया है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

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जानकारी के अनुसार, महिला घर पर चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तभी उसे अचानक मिर्गी का दौरा आया और वह संतुलन खोकर सीधे जलते चूल्हे में गिर गई. फिलहाल अस्पताल में उसका उपचार जारी है तथा चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झालावाड़ जिले के भवानीमंडी थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 390 ग्राम मादक पदार्थ अफीम सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त आरोपी की बाइक को भी जप्त कर लिया.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस द्वारा जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत भवानीमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के श्री छत्रपुरा चौकी के सामने नाकेबंदी की गई थी.

इस दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार को रोककर तलाशी ली गई. जिसके पास से 390 ग्राम मादक पदार्थ अफीम बरामद हुआ. जिसे पुलिस ने जप्त कर आरोपी भारत उर्फ दीपक गुर्जर निवासी भैंसोंदा मध्यप्रदेश को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त की गई आरोपी की बाइक को भी जब्त कर लिया है. फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि यह मादक पदार्थ वो कहां से लाया था और किसे सप्लाई करने जा रहा था.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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