/पागल कुत्ते ने महिला के होंठ नोचे, बचाने आई दूसरी महिला पर भी किया जानलेवा हमला

Banswara dog attack: बांसवाड़ा जिले में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. इस बार सदर थाना क्षेत्र के टामटिया अमर गांव में एक पागल कुत्ते ने दो महिलाओं पर लगातार हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं.

अचानक हुआ भीषण हमला

घटना टामटिया अमर गांव की है. घर के अंदर बर्तन साफ कर रही लीला नाम की महिला पर अचानक एक पागल कुत्ता टूट पड़ा. कुत्ते ने महिला के चेहरे पर हमला किया और उनके होंठ को बुरी तरह नोच लिया. गंभीर चोट के कारण महिला जोर-जोर से चीखने लगी.

बचाने आई महिला पर भी हमला

लीला की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाली चंपा (पति रमेश) मदद के लिए दौड़कर आई. लेकिन पागल कुत्ते ने चंपा पर भी झपट्टा मारा और उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. दोनों महिलाएं कुत्ते के हमले से बुरी तरह घायल हो गईं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगा कर दोनों महिलाओं को बचाया. घायल महिलाओं को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों महिलाओं की हालत स्थिर है, लेकिन चोटें गंभीर हैं.

गांव में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है. लोग खासकर महिलाएं और बच्चे अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से गांव और आसपास के इलाकों में पागल कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है.

आवारा कुत्तों की समस्या पर उठे सवाल

यह पहली घटना नहीं है. बांसवाड़ा जिले में लगातार आवारा और पागल कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनका टीकाकरण करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू करे. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं, जिससे किसी की जान भी जा सकती है.



कुत्ता काट ले तो क्या करें?

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई कुत्ता काट ले तो तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए…

तुरंत घाव को धोएं: काटे गए स्थान को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से अच्छे से धोएं.

एंटीसेप्टिक लगाएं: घाव पर तुरंत एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं.

रेबीज वैक्सीन: तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में रेबीज वैक्सीन (ARV) लगवाएं. रेबीज की दवा समय पर लगने पर 100% सुरक्षित है.

झाड़-फूंक से बचें: कई लोग घाव पर झाड़-फूंक करवाते हैं, जो बेहद खतरनाक है. इससे रेबीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

रेबीज से बचाव के उपाय

आवारा कुत्तों से दूरी बनाकर रखें.

कुत्तों को भोजन देने या उनके पास जाने से बचें.

रात में अकेले घूमने से परहेज करें.

अगर आपके इलाके में कुत्तों की संख्या ज्यादा है तो तुरंत स्थानीय नगर निगम या पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करें.

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