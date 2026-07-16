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बांसवाड़ा की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, पाउडर की बोरियों के नीचे दबकर मजदूर की मौत

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया. पिपलोद स्थित इंडस्ट्री में काम के दौरान पाउडर से भरी बोरियां एक मजदूर पर गिर गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. साथी कर्मचारियों ने उसे महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byAjay ojha
Published: Jul 16, 2026, 04:44 PM|Updated: Jul 16, 2026, 04:44 PM
बांसवाड़ा की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, पाउडर की बोरियों के नीचे दबकर मजदूर की मौत
Image Credit: Banswara NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक औद्योगिक हादसा सामने आया. कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलोद स्थित एक फैक्ट्री में काम के दौरान पाउडर से भरी भारी बोरियां अचानक एक मजदूर पर गिर गईं. बोरियों के नीचे दबने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और साथी कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायल को बाहर निकाला.


अस्पताल पहुंचने से पहले बिगड़ी हालत

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हादसे के तुरंत बाद घायल मजदूर को उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान रमेश पुत्र कचरू के रूप में हुई है, जो संबंधित फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था. मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में शोक का माहौल बन गया.


पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और फैक्ट्री प्रबंधन से हादसे के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.


हादसे के कारणों की पड़ताल जारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में रखी पाउडर से भरी बोरियां अचानक मजदूर के ऊपर गिर गईं, जिससे उसकी मौके पर ही गंभीर चोटें आईं. हालांकि बोरियां किस कारण गिरीं और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है. जरूरत पड़ने पर फैक्ट्री के कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.


औद्योगिक सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट्रियों में भारी सामग्री के सुरक्षित भंडारण, नियमित सुरक्षा निरीक्षण और कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना बेहद आवश्यक है. यदि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है.


फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, परिजन हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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