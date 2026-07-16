/बांसवाड़ा की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, पाउडर की बोरियों के नीचे दबकर मजदूर की मौत

Rajasthan News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक औद्योगिक हादसा सामने आया. कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलोद स्थित एक फैक्ट्री में काम के दौरान पाउडर से भरी भारी बोरियां अचानक एक मजदूर पर गिर गईं. बोरियों के नीचे दबने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और साथी कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायल को बाहर निकाला.



अस्पताल पहुंचने से पहले बिगड़ी हालत

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे के तुरंत बाद घायल मजदूर को उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान रमेश पुत्र कचरू के रूप में हुई है, जो संबंधित फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था. मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में शोक का माहौल बन गया.



पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और फैक्ट्री प्रबंधन से हादसे के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.



हादसे के कारणों की पड़ताल जारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में रखी पाउडर से भरी बोरियां अचानक मजदूर के ऊपर गिर गईं, जिससे उसकी मौके पर ही गंभीर चोटें आईं. हालांकि बोरियां किस कारण गिरीं और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है. जरूरत पड़ने पर फैक्ट्री के कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.



औद्योगिक सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट्रियों में भारी सामग्री के सुरक्षित भंडारण, नियमित सुरक्षा निरीक्षण और कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना बेहद आवश्यक है. यदि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है.



फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, परिजन हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!