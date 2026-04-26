/पहले दामाद को बुलाया ससुराल, फिर रस्सी से बांधकर जमकर की पिटाई...!

Banswara Assault: बांसवाड़ा जिले में ससुराल पहुंचे एक युवक के साथ मारपीट और उसे रस्सियों से बांधने की घटना ने स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला दी है. पीड़ित युवक ने अपने ससुर, दो सालों और एक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं.



क्या है पूरा मामला?

फतेहपुरा निवासी युवक ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसने बताया कि 24 अप्रैल को उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाने के लिए ससुराल वालों ने फोन कर उसे बुलाया था. शाम को जब वह भीलवन गांव स्थित ससुराल पहुंचा, तो वह घर के बाहर खाट पर बैठा हुआ था. अचानक उसका साला गाड़ी से उतरा और बिना किसी बात के युवक पर मारपीट शुरू कर दी.

इसी दौरान ससुर भी मौके पर पहुंचा और उसने भी युवक को बुरी तरह पीटा. इसके बाद दोनों ने मिलकर युवक के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए. पीड़ित युवक का आरोप है कि इस दौरान एक महिला ने उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी कीं. युवक को काफी देर तक बंधे रहना पड़ा. किसी व्यक्ति ने सूचना देकर उसके जीजा को फोन पर घटना की जानकारी दी. जीजा और अन्य परिजनों के पहुंचने पर युवक को रस्सियों से मुक्त कराया गया.

पीड़ित की शिकायत

पीड़ित युवक ने सदर थाना पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उसने अपने ससुर, दो सालों और एक महिला समेत चार लोगों पर मारपीट, बंधक बनाने और तांत्रिक क्रियाएं करने का आरोप लगाया है. युवक ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.



इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि ससुराल पक्ष द्वारा बुलाकर युवक के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया. कई लोग इसे पारिवारिक विवाद का रूप मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे गंभीर आपराधिक मामला बता रहे हैं.

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों से पूछताछ करने वाली है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है.

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