19 भैंसों की चोरी में 14 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, 50 हजार से एक लाख तक की आती है 1! चोरी का हिसाब लगा लीजिए आप

Baran Crime News: बारां जिले के केलवाड़ा क्षेत्र स्थित ढीकोनिया गांव में 19 भैंसों की चोरी का मामला अब गंभीर रूप ले रहा है. घटना को 14 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे पशुपालकों और गुर्जर समाज में भारी रोष फैल गया है. एक भैंस की कीमत 50 हजार से 1 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है. इस हिसाब से कुल चोरी की राशि लगभग 9.5 लाख से 19 लाख रुपये तक पहुंचती है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे 12 लाख से अधिक का नुकसान बताया गया है. चोरों ने मुख्य रूप से दुधारू भैंसों को निशाना बनाया, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से भारी झटका लगा है.



3 फरवरी की रात ढिकोनियां गांव में चोरों ने एक पशुपालक के घर से 19 दुधारू भैंसें चुरा लीं. चोरों ने ट्रक का इस्तेमाल किया, जिसे पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी और चोर अभी तक फरार हैं.

गुर्जर समाज की बैठक और विरोध

सीताबाड़ी स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में तीन दर्जन गांवों के पशुपालक और गुर्जर समाज के लोग एकत्र हुए. बैठक में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए गए. लोगों ने कहा कि ट्रक जब्त होने के बावजूद चोरों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है. समाज ने कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



पांच सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन

रविवार को गुर्जर समाज के एक दर्जन गांवों के लोगों ने रघुनाथ गुर्जर (ढिकोनियां) और सोनाराम गुर्जर (जन्मझिरी) की अगुवाई में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी के नाम सहायक उप निरीक्षक हुकम चंद नागर को ज्ञापन सौंपा. मांगों में मुख्य रूप से चोरों की तत्काल गिरफ्तारी और मामले का खुलासा शामिल है. चेतावनी दी गई कि 10 दिन में घटना का खुलासा नहीं होने पर बारां एसपी ऑफिस के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

पीड़ितों और नेताओं की बात

केदारकुई निवासी कांजी गुर्जर, भेरूलाल, कालू, जन्मझिरी के सोनाराम गुर्जर गोविंद, ढिकोनियां के पीड़ित छोटू लाल गुर्जर, रामदेव गुर्जर, नंदलाल गुर्जर सहित अन्य लोगों ने बताया कि 3 फरवरी की घटना के बाद पुलिस जांच के नाम पर केवल आश्वासन मिले हैं. सांसद-विधायक और भाजपा नेताओं ने भी पुलिस अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई.इसके अलावा, कस्बे और विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में हाल के समय 19 घटनाओं में लगभग 130 भैंसें चोरी हुई हैं, जिससे क्षेत्र में पशु चोरी का आतंक फैला हुआ है.



पुलिस का पक्ष

सहायक उप निरीक्षक हुकम चंद नागर ने बताया कि गुर्जर समाज का ज्ञापन प्राप्त हुआ है. पुलिस तत्परता से जांच में जुटी है. प्रदेश और अन्य राज्यों में टीमें भेजी गई हैं. क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और टोल प्लाजा से जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है.यह मामला राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पशु चोरी गिरोहों की बढ़ती सक्रियता को उजागर कर रहा है, और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन संभव है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-