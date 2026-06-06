/बारां में रेलवे फाटक के पास सूखे नाले में मिला कंकाल, सैंडल और फटी पैंट ने बढ़ाया रहस्य

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Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता कस्बे में नागदा रेलवे फाटक के पास स्थित एक सूखी ड्रेन में युवक का कंकाल मिला है. युवक का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंकाल करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पुष्पेन्द्र सिंह और अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए.
पुलिस को कंकाल के पास एक जोड़ी सैंडल और फटी हुई पैंट मिली है, जिससे पहचान और मौत के कारणों को लेकर जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. कंकाल मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके से लोगों की भीड़ जमा हो गई.
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पुलिस अब आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके. फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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