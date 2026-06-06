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बारां में रेलवे फाटक के पास सूखे नाले में मिला कंकाल, सैंडल और फटी पैंट ने बढ़ाया रहस्य

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे में नागदा रेलवे फाटक के पास स्थित एक सूखी ड्रेन में युवक का कंकाल मिला है. युवक का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Jun 06, 2026, 01:15 PM|Updated: Jun 06, 2026, 01:15 PM
बारां में रेलवे फाटक के पास सूखे नाले में मिला कंकाल, सैंडल और फटी पैंट ने बढ़ाया रहस्य
Image Credit: Baran News

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता कस्बे में नागदा रेलवे फाटक के पास स्थित एक सूखी ड्रेन में युवक का कंकाल मिला है. युवक का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंकाल करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पुष्पेन्द्र सिंह और अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए.

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पुलिस को कंकाल के पास एक जोड़ी सैंडल और फटी हुई पैंट मिली है, जिससे पहचान और मौत के कारणों को लेकर जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. कंकाल मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके से लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पुलिस अब आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके. फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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