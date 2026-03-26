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33 केवी की तारों ने उगली आग, एक चिंगारी से 4 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख

Baran wheat fire: बारां जिले के अंता के निकट बम्बुलिया कला गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई. 33 केवी विद्युत लाइन में स्पार्किंग के कारण लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByKashi Ram
Published:Mar 26, 2026, 09:59 AM IST | Updated:Mar 26, 2026, 09:59 AM IST

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33 केवी की तारों ने उगली आग, एक चिंगारी से 4 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख

Baran Fire: बारां जिले के अंता क्षेत्र के निकट बम्बुलिया कला गांव में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग ने किसानों की मेहनत को भारी नुकसान पहुंचाया. घटना में लगभग 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जबकि ग्रामीणों की त्वरित प्रतिक्रिया और ट्रैक्टरों के उपयोग से आग को समय रहते काबू में लाकर बड़े पैमाने पर क्षति से बचाव किया जा सका.


बारां जिले के अंता के पास स्थित बम्बुलिया कला गांव में एक गेहूं के खेत में अचानक भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे खेत में लपटें उठने लगीं. खेत मालिक मुकेश गोचर ने बताया कि खेत के बीच से गुजर रही 33 केवी की विद्युत लाइन में स्पार्किंग हुई, जिसके कारण गेहूं की सूखी फसल में आग लग गई. सूखी फसल और हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. उन्होंने अपने स्तर पर पानी, मिट्टी और अन्य उपलब्ध साधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती प्रयास पर्याप्त नहीं थे. आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं.


समय रहते गांव के लोगों ने ट्रैक्टरों का सहारा लिया. ट्रैक्टरों से खेत की मिट्टी उछालकर और आग की राह को रोककर उन्होंने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. ग्रामीणों की इस त्वरित कार्रवाई के कारण आग आगे नहीं फैल सकी और भारी नुकसान से बाल-बाल बचा गया. यदि ग्रामीणों की यह सजगता नहीं होती तो न केवल मुकेश गोचर का पूरा खेत बल्कि आसपास के अन्य खेत भी आग की चपेट में आ सकते थे.आग बुझाने के प्रयास में गांव के युवा और बुजुर्ग सभी शामिल हुए. कुछ लोगों ने पानी की बाल्टियां भर-भरकर लपटों पर डालीं, तो कुछ ने ट्रैक्टर चलाकर आग की दीवार तोड़ी. इस सामूहिक प्रयास ने न केवल फसल बचाई बल्कि पूरे गांव को संभावित खतरे से बचाया.

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दमकल की पहुंच और नुकसान का आकलन
घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल टीम भी मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक ग्रामीणों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया था. दमकल कर्मियों ने बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह ठंडा करने और दोबारा आग लगने की आशंका को खत्म करने में मदद की.खेत मालिक मुकेश गोचर ने बताया कि इस आग में करीब 4 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई. सूखे मौसम में खड़ी फसल जल्दी आग पकड़ लेती है, जिससे नुकसान तुरंत हो जाता है. उन्होंने अनुमान लगाया कि इस घटना से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. गेहूं की फसल कटाई के करीब थी, इसलिए यह नुकसान किसान के लिए काफी दर्दनाक है.


कारण और सुरक्षा की जरूरत
इस घटना का मुख्य कारण 33 केवी विद्युत लाइन में हुई स्पार्किंग बताई गई है. खेतों के बीच से गुजरने वाली उच्च वोल्टेज की लाइनें अक्सर ढीली या पुरानी होने के कारण स्पार्किंग का खतरा पैदा करती हैं. गर्मी के मौसम में सूखी फसल और हवा का होना आग को तेजी से फैलाने में सहायक सिद्ध होता है.बारां जिले सहित पूरे राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बिजली की लाइनों से आग लगने की घटनाएं हुई हैं. किसानों की मांग है कि विद्युत विभाग खेतों से गुजरने वाली लाइनों का नियमित निरीक्षण करे और ढीले तारों को तुरंत ठीक किया जाए. साथ ही, खेतों के आसपास अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई हो सके.

किसानों के लिए सबक और सुझाव
यह घटना किसानों के लिए एक बड़ा सबक है. गेहूं की फसल पकते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. खेतों के आसपास बिजली लाइनों की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए. यदि कोई स्पार्किंग या असामान्य स्थिति दिखे तो तुरंत विद्युत विभाग को सूचित करना चाहिए.ग्रामीणों की इस घटना में दिखाई गई एकजुटता और सजगता सराहनीय है. पूरे गांव ने मिलकर आग पर काबू पाकर साबित किया कि सामूहिक प्रयास से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है. सरकार और प्रशासन को भी ऐसे क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और अग्निशमन सुविधाएं मजबूत करने की जरूरत है.बम्बुलिया कला की यह घटना किसानों की मेहनत को बचाने की मिसाल बन गई है, लेकिन साथ ही विद्युत सुरक्षा और फसल सुरक्षा पर गंभीर विचार करने की भी याद दिलाती है. ऐसे मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा बचाव साबित होती है.

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