बारां में 80 साल के बुजुर्ग को तड़पा-तड़पाकर उतारा मौत के घाट, शव के हाथ-पैर बांध कुएं में फेंकी लाश

Baran Rajasthan Murder: बारां जिले के छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र के सारथल थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान बद्री लाल की नृशंस हत्या कर दी गई. हमलावरों ने खेत में सो रहे बुजुर्ग पर पत्थर से वार किया और फिर उनके हाथ-पैर बांधकर शव को पास के कुएं में फेंक दिया.
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Farmer Killed with Stones: बारां जिले के छीपाबड़ौद उपखंड क्षेत्र में एक जघन्य हत्या की घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. सारथल थाना क्षेत्र के एक गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान बद्री लाल की नृशंस हत्या कर दी गई. हमलावरों ने सोते हुए बुजुर्ग पर भारी पत्थर से वार किया और फिर हाथ-पैर बांधकर शव को पास के कुएं में फेंक दिया. यह घटना शुक्रवार देर रात या शनिवार तड़के की बताई जा रही है.
बद्री लाल रोज की तरह अपने खेत पर बने छप्पर में सो रहे थे. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने रात के अंधेरे में उन पर अचानक हमला बोल दिया. उन्होंने भारी पत्थर से बुजुर्ग के सिर पर वार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं. इसके बाद बेरहमी की इंतहा करते हुए हमलावरों ने बद्री लाल के हाथ-पैर बांध दिए और उनका शव पास ही स्थित कुएं में फेंक दिया. पुलिस को शक है कि यह साक्ष्य मिटाने की कोशिश थी.
शनिवार सुबह जब परिजन खेत पर पहुंचे तो भयानक नजारा देखकर सकते में आ गए. बिस्तर खून से सना हुआ था और आसपास की जमीन पर संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे. बुजुर्ग को कहीं न देखकर परिजनों को शक हुआ. उन्होंने आसपास तलाश शुरू की और कुएं में पानी के ऊपर तैरता हुआ शव देखा. परिजनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही सारथल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस उपाधीक्षक ताराचंद सहित वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से साक्ष्यों का निरीक्षण किया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अलग-अलग टीमें बनाकर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं. पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है.
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