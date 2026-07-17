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राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल

Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले के 19 वर्षीय विष्णु कुमार प्रजापति ने एक महीने में रिमोट और सेंसर से चलने वाला इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर तैयार किया है. यह मॉडल डीजल की लागत कम करने और खेती को सुरक्षित व आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Jul 17, 2026, 12:48 PM|Updated: Jul 17, 2026, 12:48 PM
राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल
Image Credit: Electric HarvesterSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले के अंता में डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच 19 वर्षीय किसान के बेटे द्वारा ऐसे अनोखे इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर का आविष्कार किया गया है, जो सेंसर और रिमोट से चलता है. साथ ही आने वाले समय में खेती के लिए कारगर साबित हो सकता है.

19 वर्षीय युवक ने एक महीने में तैयार किया ई-हार्वेस्टर का मॉडल

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बता दें कि अंता के समीप नागदा गांव निवासी 19 वर्षीय विष्णु कुमार प्रजापति द्वारा मात्र एक महीने की मेहनत से रिमोट से संचालित इलेक्ट्रिक (ई-हार्वेस्टर) का मॉडल तैयार किया गया है. इस मशीन में सुरक्षा के लिए आधुनिक सेंसर तकनीक का भी उपयोग किया गया है.

रिमोट से कंट्रोल होगा ई-हार्वेस्टर

पीवीसी पाइप और अन्य सामग्री की सहायता से बनाए गए इस ई-हार्वेस्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाया जा सकता है. इसके अलावा मशीन के पीछे सुरक्षा सेंसर लगाए गए हैं. यदि मशीन के पीछे कोई व्यक्ति या कोई अन्य बाधा आ जाती है, तो सेंसर उसे पहचानकर मशीन को स्वतः रोक देता है. इससे दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो जाती है. साथ ही मशीन सुरक्षित रहती है.

एक साधारण किसान परिवार से आते हैं विष्णु कुमार

एक साधारण किसान परिवार से आने वाले विष्णु कुमार प्रजापति का यह प्रयास क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि ऐसे नवाचारों को उचित मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग मिले, तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी कृषि तकनीक के क्षेत्र में बड़े आविष्कार सामने आ सकते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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