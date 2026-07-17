/राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल

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Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले के अंता में डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच 19 वर्षीय किसान के बेटे द्वारा ऐसे अनोखे इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर का आविष्कार किया गया है, जो सेंसर और रिमोट से चलता है. साथ ही आने वाले समय में खेती के लिए कारगर साबित हो सकता है.
19 वर्षीय युवक ने एक महीने में तैयार किया ई-हार्वेस्टर का मॉडल
बता दें कि अंता के समीप नागदा गांव निवासी 19 वर्षीय विष्णु कुमार प्रजापति द्वारा मात्र एक महीने की मेहनत से रिमोट से संचालित इलेक्ट्रिक (ई-हार्वेस्टर) का मॉडल तैयार किया गया है. इस मशीन में सुरक्षा के लिए आधुनिक सेंसर तकनीक का भी उपयोग किया गया है.
रिमोट से कंट्रोल होगा ई-हार्वेस्टर
पीवीसी पाइप और अन्य सामग्री की सहायता से बनाए गए इस ई-हार्वेस्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाया जा सकता है. इसके अलावा मशीन के पीछे सुरक्षा सेंसर लगाए गए हैं. यदि मशीन के पीछे कोई व्यक्ति या कोई अन्य बाधा आ जाती है, तो सेंसर उसे पहचानकर मशीन को स्वतः रोक देता है. इससे दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो जाती है. साथ ही मशीन सुरक्षित रहती है.
एक साधारण किसान परिवार से आते हैं विष्णु कुमार
एक साधारण किसान परिवार से आने वाले विष्णु कुमार प्रजापति का यह प्रयास क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि ऐसे नवाचारों को उचित मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग मिले, तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी कृषि तकनीक के क्षेत्र में बड़े आविष्कार सामने आ सकते हैं.
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