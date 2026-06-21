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समरानियां में खाद दुकानों पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 विक्रेता मिले गायब

DAP Fertilizer: बारां जिले के समरानियां क्षेत्र में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग की टीम ने खाद-बीज की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया. संयुक्त निदेशक राजेश विजय के नेतृत्व में 14 उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: Jun 21, 2026, 09:50 AM|Updated: Jun 21, 2026, 09:50 AM
समरानियां में खाद दुकानों पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 विक्रेता मिले गायब
Image Credit: DAP Fertilizer:

Baran News: बारां जिलें के समरानियां क्षेत्र में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए शनिवार को कृषि विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने कस्बा और आस-पास के क्षेत्रों में खाद-बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. संयुक्त निदेशक राजेश विजय, सहायक निदेशक धनराज मीणा और कृषि अधिकारी तमेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम ने 14 उर्वरक विक्रेताओं के परिसरों की सघन जांच की.

समरानिया क्षेत्र में कुल लगभग 60 आदान विक्रेता हैं. शनिवार को हुए इस विशेष निरीक्षण के दौरान कुल 3,234 बैग डीएपी का स्टॉक सही और सुरक्षित पाया गया. कृषि विभाग की इस औचक कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया. टीम को देखकर करीब 8 से 9 विक्रेता अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से गायब हो गए. अधिकारियों की चेतावनी दुकान बंद कर भागने वाले इन सभी विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कृषि विभाग द्वारा सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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कृषि अधिकारियों ने बताया कि समरानिया क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उर्वरक उपलब्ध है, इसलिए किसानों को घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. किसान अपनी जरूरत के अनुसार इन सभी जांचे गए 14 विक्रेताओं से आसानी से खाद खरीद सकते हैं.


इसके साथ ही विभाग ने सभी 14 विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे विभागीय दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. सभी को पाबंद किया गया है कि वे किसी भी किसान से अधिक दाम न वसूलें और यूरिया व डीएपी उर्वरक केवल निर्धारित सरकारी दर पर ही उपलब्ध करवाएं. उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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