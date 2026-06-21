/समरानियां में खाद दुकानों पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 विक्रेता मिले गायब

Baran News: बारां जिलें के समरानियां क्षेत्र में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए शनिवार को कृषि विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने कस्बा और आस-पास के क्षेत्रों में खाद-बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. संयुक्त निदेशक राजेश विजय, सहायक निदेशक धनराज मीणा और कृषि अधिकारी तमेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम ने 14 उर्वरक विक्रेताओं के परिसरों की सघन जांच की.

समरानिया क्षेत्र में कुल लगभग 60 आदान विक्रेता हैं. शनिवार को हुए इस विशेष निरीक्षण के दौरान कुल 3,234 बैग डीएपी का स्टॉक सही और सुरक्षित पाया गया. कृषि विभाग की इस औचक कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया. टीम को देखकर करीब 8 से 9 विक्रेता अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से गायब हो गए. अधिकारियों की चेतावनी दुकान बंद कर भागने वाले इन सभी विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कृषि विभाग द्वारा सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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कृषि अधिकारियों ने बताया कि समरानिया क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उर्वरक उपलब्ध है, इसलिए किसानों को घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. किसान अपनी जरूरत के अनुसार इन सभी जांचे गए 14 विक्रेताओं से आसानी से खाद खरीद सकते हैं.



इसके साथ ही विभाग ने सभी 14 विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे विभागीय दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. सभी को पाबंद किया गया है कि वे किसी भी किसान से अधिक दाम न वसूलें और यूरिया व डीएपी उर्वरक केवल निर्धारित सरकारी दर पर ही उपलब्ध करवाएं. उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है.

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