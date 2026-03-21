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कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बारां दौरा, किसानों को 15 दिन में फसल बीमा क्लेम का भरोसा

Bikaner News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को हाड़ौती अंचल के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने बारां जिले के अंता में आयोजित भगवान मीनेष मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByRam Mehta
Published:Mar 21, 2026, 08:23 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 08:23 PM IST

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कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बारां दौरा, किसानों को 15 दिन में फसल बीमा क्लेम का भरोसा

Bikaner News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को हाड़ौती अंचल के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने बारां जिले के अंता में आयोजित भगवान मीनेष मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाज को एकजुटता और शिक्षा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया.

​कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए नकली खाद और बीज का कारोबार करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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​रबी की फसल में हुए नुकसान को लेकर किसानों को आश्वस्त करते हुए डॉ. मीणा ने घोषणा की है कि ​प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को अगले 15 दिनों के भीतर क्लेम दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा. ​अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मुआवजे की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो.


​अंता प्रवास के दौरान कृषि मंत्री कृषि विज्ञान केंद्र भी पहुंचे, यहां उन्होंने क्षेत्र के किसानों और आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए.

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