/'चलो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करता हूं' कहकर मेले में खोई युवती को साथ ले गया शख्स, किया दुष्कर्म!

Baran Crime News: बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह 27 मई की रात अपने कुछ परिजनों और सहेलियों के साथ सीताबाड़ी मेले में गई थी. मेले से लौटते समय वह अपने परिजनों से बिछड़ गई.

परिजनों की तलाश के दौरान आरोपी के संपर्क में आई

रिपोर्ट के अनुसार, युवती काफी देर तक अपने परिजनों की तलाश करती रही और इसी दौरान वह एक सुनसान स्थान पर पहुंच गई. वहां दो मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ लोगों ने उससे पूछताछ की. इसी बीच प्रेम नामक व्यक्ति वहां आया और परिजनों को ढूंढ़ने में मदद करने का भरोसा दिलाया.

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पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने विश्वास में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ने किसी को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और अगले दिन उसे उसके गांव के पास छोड़ दिया.

मेडिकल जांच और न्यायालय में दर्ज हुए बयान

केलवाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है. इसके अलावा बुधवार को पीड़िता के बयान न्यायालय में भी दर्ज करवाए गए.

आरोपी को सीताबाड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमचंद को सीताबाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है. उपलब्ध साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.