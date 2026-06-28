/टोल टैक्स पूरा, सुविधाएं अधूरी! मुडियर टोल पर फूटा वाहन चालकों का गुस्सा, लंबी कतारों से लोग परेशान

Baran News: बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर स्थित मुडियर टोल टैक्स प्लाजा इन दिनों अव्यवस्था और कथित लापरवाही को लेकर चर्चा में है. यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों का आरोप है कि टोल प्रबंधन की अनदेखी के कारण उन्हें रोजाना लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है. भीषण गर्मी और व्यस्त यातायात के बीच टोल प्लाजा पर पर्याप्त लेन संचालित नहीं होने से लोगों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ रहा है. वाहन चालकों का कहना है कि टोल टैक्स की पूरी राशि वसूलने के बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.



नियमों के विपरीत कम लेन संचालित होने का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के अनुसार, नियमों के तहत टोल प्लाजा पर चौबीसों घंटे पर्याप्त संख्या में टोल लेन संचालित होनी चाहिए, ताकि यातायात सुचारू बना रहे. उनका आरोप है कि मुडियर टोल प्लाजा पर कई बार केवल एक-एक लेन ही चालू रखी जाती है. इसके चलते हर समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों को काफी देर तक जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है.



वाहन चालकों ने जताई नाराजगी

टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि वे नियमानुसार पूरा टोल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. उनका आरोप है कि टोल कंपनी का पूरा ध्यान केवल शुल्क वसूली पर है, जबकि यातायात को सुचारू रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की अनदेखी की जा रही है. कई वाहन चालकों ने कहा कि जरूरी कार्यों से यात्रा करने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक लाइन में इंतजार करना पड़ता है.



स्थानीय लोगों में बढ़ रहा आक्रोश

रोजाना हो रही इस परेशानी को लेकर स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि टोल प्लाजा पर उचित प्रबंधन नहीं होने से समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है. लगातार लगने वाले जाम से आम लोगों के साथ-साथ व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं.



व्यवस्था सुधारने की उठी मांग

वाहन चालकों का आरोप है कि संबंधित टोल कंपनी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं. लोगों ने मांग की है कि टोल प्लाजा पर नियमों के अनुसार पर्याप्त टोल लेन संचालित की जाएं, स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाया जाए, ताकि यात्रियों को अनावश्यक इंतजार और परेशानी का सामना न करना पड़े. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो इस मुद्दे को लेकर जनआंदोलन भी खड़ा हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!