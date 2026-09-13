/बारां में BJP नेता आनंद गर्ग के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, घर-ऑफिस-गोदाम में एक साथ पहुंची टीमें

Baran News: जिले की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग के ठिकानों पर वाणिज्यिक कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. टीम ने गर्ग के आवास, कार्यालय और गोदाम पर एक साथ दबिश दी. वहीं, आवास पर आयकर विभाग की टीम भी कार्रवाई में जुटी है.

तीन ठिकानों पर एक साथ पहुंची टीमें

जानकारी के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग की टीम ने आनंद गर्ग से जुड़े तीन प्रमुख ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की. आवास, कार्यालय और गोदाम को जांच के दायरे में लिया गया है. इसी दौरान आवास पर आयकर विभाग की टीम भी पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की. अचानक हुई कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई.

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भारी पुलिस बल तैनात

कार्रवाई को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. विभागीय टीम ने कार्यालय, गोदाम और मकान के आसपास सुरक्षा का कड़ा घेरा बना रखा है. सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई वाले स्थानों के अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. जांच जारी है.

ज्वाइंट कमिश्नर कर रहे नेतृत्व

बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर स्वयं मौके पर मौजूद हैं. वे पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं. विभाग की टीम कार्यालय, गोदाम और आवास से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है.

रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच

विभागीय अधिकारियों की टीम उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खंगाल रही है. किन दस्तावेजों की जांच हो रही है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई कर सकता है.

टैक्स चोरी या गड़बड़ी की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार्रवाई टैक्स चोरी या दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को लेकर की गई है. हालांकि, वाणिज्यिक कर विभाग या आयकर विभाग की ओर से अभी कार्रवाई के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसलिए कार्रवाई की वजह और जांच के तथ्यों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

कार्रवाई फिलहाल जारी

फिलहाल आनंद गर्ग के आवास, कार्यालय और गोदाम पर विभागीय कार्रवाई जारी है. अधिकारी दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं. मौके पर पुलिस बल की तैनाती के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. अब सभी की नजर विभाग के आधिकारिक बयान पर है. आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कार्रवाई में क्या तथ्य सामने आए और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी.