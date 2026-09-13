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बारां में BJP नेता आनंद गर्ग के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, घर-ऑफिस-गोदाम में एक साथ पहुंची टीमें

Baran News: बारां में भाजपा नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के आवास, कार्यालय व गोदाम पर वाणिज्यिक कर विभाग ने एक साथ कार्रवाई शुरू की. आवास पर आयकर विभाग की टीम भी जांच कर रही है. भारी पुलिस बल तैनात है और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 13, 2026, 05:34 PM IST | Updated:Sep 13, 2026, 05:34 PM IST
बारां में BJP नेता आनंद गर्ग के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, घर-ऑफिस-गोदाम में एक साथ पहुंची टीमें
Image Credit: आवास पर आयकर विभाग की टीम भी जांच.

Baran News: जिले की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग के ठिकानों पर वाणिज्यिक कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. टीम ने गर्ग के आवास, कार्यालय और गोदाम पर एक साथ दबिश दी. वहीं, आवास पर आयकर विभाग की टीम भी कार्रवाई में जुटी है.

तीन ठिकानों पर एक साथ पहुंची टीमें
जानकारी के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग की टीम ने आनंद गर्ग से जुड़े तीन प्रमुख ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की. आवास, कार्यालय और गोदाम को जांच के दायरे में लिया गया है. इसी दौरान आवास पर आयकर विभाग की टीम भी पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की. अचानक हुई कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई.

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भारी पुलिस बल तैनात
कार्रवाई को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. विभागीय टीम ने कार्यालय, गोदाम और मकान के आसपास सुरक्षा का कड़ा घेरा बना रखा है. सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई वाले स्थानों के अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. जांच जारी है.

ज्वाइंट कमिश्नर कर रहे नेतृत्व
बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर स्वयं मौके पर मौजूद हैं. वे पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं. विभाग की टीम कार्यालय, गोदाम और आवास से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है.

रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच
विभागीय अधिकारियों की टीम उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खंगाल रही है. किन दस्तावेजों की जांच हो रही है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई कर सकता है.

टैक्स चोरी या गड़बड़ी की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार्रवाई टैक्स चोरी या दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को लेकर की गई है. हालांकि, वाणिज्यिक कर विभाग या आयकर विभाग की ओर से अभी कार्रवाई के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसलिए कार्रवाई की वजह और जांच के तथ्यों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

कार्रवाई फिलहाल जारी
फिलहाल आनंद गर्ग के आवास, कार्यालय और गोदाम पर विभागीय कार्रवाई जारी है. अधिकारी दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं. मौके पर पुलिस बल की तैनाती के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. अब सभी की नजर विभाग के आधिकारिक बयान पर है. आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कार्रवाई में क्या तथ्य सामने आए और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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