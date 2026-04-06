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Baran News: घटिया निर्माण की भेंट चढ़ रहा नौनिहालों का भविष्य, ग्रामीणों ने रुकवाया पीएम जन मन योजना का काम

PM Janman Yojana Vivad: ग्रामीण क्षेत्र में पीएम जन मन योजना के तहत बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र में घटिया निर्माण की वजह से स्थानीय ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByRam Mehta
Published:Apr 06, 2026, 09:30 AM IST | Updated:Apr 06, 2026, 10:27 AM IST

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Baran News: घटिया निर्माण की भेंट चढ़ रहा नौनिहालों का भविष्य, ग्रामीणों ने रुकवाया पीएम जन मन योजना का काम

​Baran Anganwadi Center Construction: बारां जिलें के आदिवासी बाहुल्य किशनगंज-शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण कार्यों में बरती जा रही लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. शाहाबाद क्षेत्र के नारायखेड़ा गांव में पीएम जन-मन योजना के तहत बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंच कर प्रदर्शन करते हुए काम रुकवा दिया

​सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 10 लाख रुपये की लागत से इस केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में अत्यंत निम्न स्तर की ईंटों और डस्ट मिट्टी युक्त चूरा का उपयोग किया जा रहा है. स्थिति इतनी बदतर है कि मसाले में सीमेंट की मात्रा नगण्य होने के कारण दीवार पर हाथ लगाते ही ईंटें बाहर निकल रही हैं.

​किशनगंज - शाहाबाद आदिवासी क्षेत्र में पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत कुल 51 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण स्वीकृत है. ग्रामीणों का कहना है कि न केवल नारायखेड़ा, बल्कि लगभग सभी केंद्रों पर इसी तरह का घटिया निर्माण धड़ल्ले से जारी है. ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इसी सामग्री से भवन बनकर तैयार हो गया, तो भविष्य में यहाँ पढ़ने वाले गरीब परिवारों के मासूम बच्चों पर हमेशा खतरे का साया मंडराता रहेगा. ​नारायखेड़ा के ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ​वर्तमान निर्माण की गुणवत्ता की तुरंत जांच कराई जाए. ​घटिया सामग्री को हटाकर गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाए.

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​नियमों को ताक पर रखकर काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो.
​हम अपने बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे. सरकारी पैसे की बर्बादी कर भ्रष्टाचार का ढांचा खड़ा किया जा रहा है. जब तक निर्माण में सुधार नहीं होता, काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा.

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