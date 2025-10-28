Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Anta Assembly By-election: 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आजमाएंगे भाग्य, बारिश में छाता लेकर कर रहे जन संपर्क

Anta Assembly By-election: राजस्थान में बारां जिले के अंता विधानसभा चुनाव में 5 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापसी के बाद अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने भाग्य का फैसला आजमाएंगे. ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार में दखल खड़ी कर दी है. प्रत्याशी इस बारिश में भी छाता का सहारा लेकर मतदाताओं से जन संपर्क में जुटे हुए हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 28, 2025, 01:00 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 01:00 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में घूमने की सोच रहे हैं? नक्की झील के नजारे जीत लेंगे आपका दिल, देखें ये तस्वीरें
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

सर्दियों में घूमने की सोच रहे हैं? नक्की झील के नजारे जीत लेंगे आपका दिल, देखें ये तस्वीरें

काम के बहाने बुलाकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, बदमाश बोले- किसी को बताया तो जयपुर में बेच देंगे
6 Photos
Jhunjhunu Crime

काम के बहाने बुलाकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, बदमाश बोले- किसी को बताया तो जयपुर में बेच देंगे

क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व, राजस्थान के इन शहरों में दिखी अद्भुत झलकियां
8 Photos
Chhath Mahaparva

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व, राजस्थान के इन शहरों में दिखी अद्भुत झलकियां

Anta Assembly By-election: 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आजमाएंगे भाग्य, बारिश में छाता लेकर कर रहे जन संपर्क

Anta Assembly By-election: जिले के अंता विधानसभा चुनाव में 5 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापसी के बाद अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने भाग्य का फैसला आजमाएंगे. ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार में दखल खड़ी कर दी है हालांकि प्रत्याशी इस बारिश में भी छाता का सहारा लेकर मतदाताओं से जन संपर्क में जुटे हुए हैं.

बता दें कि अंता विधानसभा के 11 नवंबर को होने वाले उप चुनाव में कांग्रेस भाजपा के बीच चल रहे संघर्ष ने इस चुनाव को रोचक बना दिया है. ऐसे में प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन के बाद चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है.

प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने समर्थकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण अंचल में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस द्वारा चुनाव को लेकर 40_40 स्टार प्रचारक यहां लगा देने से कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आने लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


पढ़ें बारां की एक और खबर
अंता विधानसभा उपचुनाव में अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि जब्त
Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता के तहत निगरानी टीमों की सख्ती जारी है. पिछले 24 घंटे में एसएसटी और एफएसटी टीमों ने ₹5 लाख से अधिक की नकदी, शराब और अन्य सामग्री जब्त की है. जिला प्रशासन के अनुसार, 6 अक्टूबर से अब तक कुल ₹19 करोड़ 61 लाख रुपये की जब्ती की जा चुकी है. यह कार्रवाई जिले में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है.

जिले में चेकिंग की निगरानी के लिए विशेष सतर्कता टीमें लगातार सक्रिय हैं. उप निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने बताया कि जिले में एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) और एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉड टीम) की कुल नौ टीमें लगातार गश्त और तलाशी अभियान चला रही हैं. ये टीमें संदिग्ध वाहनों और सामग्रियों पर निगरानी रखते हुए चुनावी खर्च और आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं.

उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में सी-विजिल ऐप के माध्यम से अब तक 7 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 5 शिकायतें सही पाई गई हैं. निर्वाचन विभाग की सक्रियता का परिणाम यह है कि इन शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया गया. इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग मतदाताओं और राजनीतिक दलों की शिकायतों को लेकर संवेदनशील और तत्पर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news