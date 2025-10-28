Anta Assembly By-election: 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आजमाएंगे भाग्य, बारिश में छाता लेकर कर रहे जन संपर्क

Anta Assembly By-election: जिले के अंता विधानसभा चुनाव में 5 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापसी के बाद अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने भाग्य का फैसला आजमाएंगे. ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार में दखल खड़ी कर दी है हालांकि प्रत्याशी इस बारिश में भी छाता का सहारा लेकर मतदाताओं से जन संपर्क में जुटे हुए हैं.

बता दें कि अंता विधानसभा के 11 नवंबर को होने वाले उप चुनाव में कांग्रेस भाजपा के बीच चल रहे संघर्ष ने इस चुनाव को रोचक बना दिया है. ऐसे में प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन के बाद चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है.

प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने समर्थकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण अंचल में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस द्वारा चुनाव को लेकर 40_40 स्टार प्रचारक यहां लगा देने से कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आने लगा है.

अंता विधानसभा उपचुनाव में अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि जब्त

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता के तहत निगरानी टीमों की सख्ती जारी है. पिछले 24 घंटे में एसएसटी और एफएसटी टीमों ने ₹5 लाख से अधिक की नकदी, शराब और अन्य सामग्री जब्त की है. जिला प्रशासन के अनुसार, 6 अक्टूबर से अब तक कुल ₹19 करोड़ 61 लाख रुपये की जब्ती की जा चुकी है. यह कार्रवाई जिले में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है.

जिले में चेकिंग की निगरानी के लिए विशेष सतर्कता टीमें लगातार सक्रिय हैं. उप निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने बताया कि जिले में एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) और एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉड टीम) की कुल नौ टीमें लगातार गश्त और तलाशी अभियान चला रही हैं. ये टीमें संदिग्ध वाहनों और सामग्रियों पर निगरानी रखते हुए चुनावी खर्च और आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं.

उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में सी-विजिल ऐप के माध्यम से अब तक 7 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 5 शिकायतें सही पाई गई हैं. निर्वाचन विभाग की सक्रियता का परिणाम यह है कि इन शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया गया. इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग मतदाताओं और राजनीतिक दलों की शिकायतों को लेकर संवेदनशील और तत्पर है.

