Anta Assembly by-election 2025: 48 घंटे का साइलेंस पीरियड शुरू, प्रचार पर लगी सख्त पाबंदी!

Anta Assembly by-election 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत मतदान समाप्ति समय से 48 घंटे पूर्व रविवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Nov 10, 2025, 10:46 AM IST | Updated: Nov 10, 2025, 10:46 AM IST

Anta Assembly by Election 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान दलों को रवानगी से पहले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता के साथ विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दल निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना होंगे.

इसके लिए विधानसभा क्षेत्र में 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. रवानगी से पहले मतदान दलों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए प्रशिक्षण स्थल पर विशाल पाण्डाल बनाया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि मतदान दलाें को सुबह 8 बजे प्रशिक्षण देकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा. रवानगी से पूर्व उन्हें मतदान दिवस पर की जाने वाली गतिविधियों, महत्वपूर्ण नियमों, सावधानियों और निर्देशों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके पश्चात मतदान दल प्रशिक्षण स्थल से मतदान सामग्री प्राप्त कर आवंटित वाहन से पुलिस बल, वीडियोग्राफर और माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार चैक पोस्ट पर एन्ट्री कराते हुए संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचेंगे.

उन्होंने बताया कि स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है. प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दलों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, शीतल पेयजल आदि की उपलब्धता रहेगी. प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक सहित निर्वाचन से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.

लाउडस्पीकरों के माध्यम से भी प्रचार वर्जित

विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत मतदान समाप्ति समय से 48 घंटे पूर्व रविवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है. इन 48 घंटों की अवधि में सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है. इस अवधि में जुलूस, चलचित्र, टेलीविजन या अन्य माध्यमों से प्रचार नहीं किया जा सकेगा. साथ ही लाउडस्पीकरों के माध्यम से भी प्रचार वर्जित रहेगा. वहीं इस अवधि में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

