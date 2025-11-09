अंता में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज, अशोक गहलोत, डोटासरा समेत कई कांग्रेसी दिखाएंगे ताकत

Anta Assembly By-election 2025: राजस्थान में बारां के अंता में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आज पूरी ताकत अंता में दिखाई जायेगी. कांग्रेस की और से बीजेपी पर लगाए गए अंदरुनी खींचना के आरोप को गलत साबित करने में बीजेपी अंता में कामयाब रही.
Baran News: अंता में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आज पूरी ताकत अंता में दिखाई जायेगी. कांग्रेस की और से बीजेपी पर लगाए गए अंदरुनी खींचना के आरोप को गलत साबित करने में बीजेपी अंता में कमियाब रही.
आज बीजेपी के रोड शो में बीजेपी के तमाम नेता एक साथ नजर आएंगे. कांग्रेस भी आज अंता में शक्ति प्रदर्शन करेगी लेकिन सचिन पायलट मौजूद नहीं रहेंगे. पायलट फिलहाल बिहार चुनाव में लगे हुए हैं. कांग्रेस के रोड शो में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मजौद रहेंगे.
शोक गहलोत के रोड शो को राजनीति नज़रिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अंता में माली समाज के वोट निर्णायक भूमिका में है इस लिहाजा से भी अशोक गहलोत के रोड शो को इस लिहाजा से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
देर रात गहलोत पहुंचे थे कोटा
भाया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए देर रात अशोक गहलोत कोटा पहुंचे थे कोटा रेलवे स्टेशन पर देर रात अशोक गहलोत का कार्यकताओं की और से जोर शोर से स्वागत किया गया था। अंता चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है इस लिहाजा से कांग्रेस आज पूरी ताकत दिखने की कोशिश करेगी.
बता दें कि बारां के अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि 11 नवम्बर को मतदान और 14 नवम्बर को मतगणना सुचारू रूप से हो सके.अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा. क्षेत्र में 2,28,264 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं.
सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़
निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के जवान तैनात रहेंगे. इसके साथ ही क्षेत्र में 12 क्विक रेस्पॉन्स टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक तथा 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.
चुनाव अवधि के दौरान 13 अन्तर्राज्यीय नाके और 5 अन्तर जिला नाके सक्रिय हैं, जहां सशस्त्र बलों की निगरानी में लगातार चेकिंग की जा रही है.
शस्त्र जमा व निरोधात्मक कार्यवाही
भयमुक्त वातावरण में मतदान सुनिश्चित करने के लिए अंता क्षेत्र में 4,262 शस्त्र जमा कराए गए हैं. नाकाबंदी के दौरान 8 अवैध हथियार और 5 कारतूस जब्त किए गए हैं. असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु 1,134 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई है, वहीं 2,716 व्यक्तियों को मुचलकों पर पाबंद किया गया है.
21 करोड़ से अधिक की जब्ती
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 21 करोड़ 21 लाख 12 हजार 312 रुपये की जब्ती की गई है, जिसमें अवैध शराब 19.27 लाख, नशीले पदार्थ 35.46 लाख, फ्रीबीज व अन्य सामग्री 20.55 करोड व नगद राशि 11.34 लाख शामिल है.
