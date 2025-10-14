Anta Assembly By-Election 2025 : बारां जिले के अंता विधानसभा उप चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी दंगल का बिगुल बज गया है, नरेश मीणा विशाल रैली के साथ नामांकन भरा. वहीं, बीजेपी के प्रत्याशी के नाम का इंतजार बाकी है.
Naresh Meena New : बारां जिले के अंता विधानसभा उप चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी दंगल का बिगुल बज गया है. हॉट सीट माने जाने वाली इस सीट पर नरेश मीणा द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद घमासान त्रिकोणात्मक मुकाबला होने के आसार नजर आने लगा है..
बता दे कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा आज विशाल रैली के साथ नामांकन दाखिल किया. जिसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है. दूसरी ओर नामांकन के प्रथम दिन सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा अपनी पत्नी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख के साथ नामांकन दाखिल किया जा चुका है..
वही 15 अक्टूबर को भी कांग्रेस प्रत्याशी भाया द्वारा नामांकन रैली के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सहित हाड़ौती के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल होंगे .वही अभी तक भाजपा प्रत्याशी का चेहरा सामने नहीं आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है..
बता दें कि अंता विधान सभा के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे जिनकी 23 अक्टूबर को संविक्षा की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे जिसके बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा वही 11 नवंबर चुनाव होंगे..
हालांकि खबर है कि आज शाम तक बीजेपी भी प्रत्याशी के नाम का एलान कर देगी. हालांकि किसी स्थानीय को मौका मिलेगा या अंता से पहले चुनाव लड़ चुके को तवज्जों दी जाएगी. इसके लिये इंतजार करना ही होगा.
