Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Anta Assembly By-Election 2025 : शाम तक बीजेपी करेगी प्रत्याशी के नाम का एलान ! नरेश मीणा विशाल रैली के साथ भरा नामांकन

Anta Assembly By-Election 2025 : बारां जिले के अंता विधानसभा उप चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी दंगल का बिगुल बज गया है, नरेश मीणा विशाल रैली के साथ नामांकन भरा. वहीं, बीजेपी के प्रत्याशी के नाम का इंतजार बाकी है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 14, 2025, 01:49 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!
10 Photos
Rajasthan Places To Visit

माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!

मनक चौक से कोटे गेट तक करें धनतेरस शॉपिंग, जैसलमेर के ये बाजार कर देंगे दीवाना!
6 Photos
jaisal mer

मनक चौक से कोटे गेट तक करें धनतेरस शॉपिंग, जैसलमेर के ये बाजार कर देंगे दीवाना!

भूले नहीं भूलेंगी राजस्थान की ये 5 जगहें! एक बार विजिट करके तो देखें
6 Photos
Travel Story

भूले नहीं भूलेंगी राजस्थान की ये 5 जगहें! एक बार विजिट करके तो देखें

राजस्थान का क्रिस्पी और टेस्टी स्ट्रीट फूड हींग कचौरी, जिसके स्वाद के दीवाने हैं विदेशी भी
10 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान का क्रिस्पी और टेस्टी स्ट्रीट फूड हींग कचौरी, जिसके स्वाद के दीवाने हैं विदेशी भी

Anta Assembly By-Election 2025 : शाम तक बीजेपी करेगी प्रत्याशी के नाम का एलान ! नरेश मीणा विशाल रैली के साथ भरा नामांकन

Naresh Meena New : बारां जिले के अंता विधानसभा उप चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी दंगल का बिगुल बज गया है. हॉट सीट माने जाने वाली इस सीट पर नरेश मीणा द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद घमासान त्रिकोणात्मक मुकाबला होने के आसार नजर आने लगा है..

बता दे कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा आज विशाल रैली के साथ नामांकन दाखिल किया. जिसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है. दूसरी ओर नामांकन के प्रथम दिन सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा अपनी पत्नी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख के साथ नामांकन दाखिल किया जा चुका है..

वही 15 अक्टूबर को भी कांग्रेस प्रत्याशी भाया द्वारा नामांकन रैली के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सहित हाड़ौती के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल होंगे .वही अभी तक भाजपा प्रत्याशी का चेहरा सामने नहीं आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है..

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि अंता विधान सभा के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे जिनकी 23 अक्टूबर को संविक्षा की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे जिसके बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा वही 11 नवंबर चुनाव होंगे..

हालांकि खबर है कि आज शाम तक बीजेपी भी प्रत्याशी के नाम का एलान कर देगी. हालांकि किसी स्थानीय को मौका मिलेगा या अंता से पहले चुनाव लड़ चुके को तवज्जों दी जाएगी. इसके लिये इंतजार करना ही होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news