अंता में जीत का गणित 50-50, कांग्रेस-बीजेपी की दो-दो बार जीत, बीजेपी की जीत का अंतर कम रहा

Rajasthan Politics : बारां जिले में अंता विधानसभा सीट का 15 साल पहले गठन हुआ. पहले बांरा और अटरू दोनों अलग अलग विधानसभा सीटें अलग अलग थी, लेकिन वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में बारां और अटरू को मिलकार बारां-अटरू विधानसभा सीट कर दी तथा अंता विधानसभा के नाम से नई सीट गठित की गई.

अंता सीट से वर्ष 2023 के चुनाव में जीते बीजेपी कंवरलाल मीणा की एक मई 2023 को विधायकी रद्द हो गई. इस कारण इस सीट पर उप चुनाव कराया जा रहा है. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार में कानून व्यवस्था, फसल खराबा, हादसे में लोगों की जान जाने सहित अनेक मुद्दे उठाएंगे. उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि अंता की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा पर डींगें मारने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के कामकाज और विकास के बदोलत बीजेपी अंता सीट पर जीत हासिल करेगी. साथ ही राठौड़ ने कहा कि यह बीजेपी की परम्परागत सीट है, इसलिए भी जीत हमारी ही होगी। कांग्रेस को पहले भी धूल चटाई है अब भी धूल चटाएंगे.

जीत का गणित 50-50, दो-दो बार जीत-हार

कांग्रेस और बीजेपी नेता जीत का भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन सीट का मिजाज कुछ अलग ही कहानी कह रहा है. अंता सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने दो-दो बार जीत हासिल की है. ऐसे में अंता किसी भी दल की परम्परागत सीट नहीं मानी जा सकती है. यह बात भी गौर किए जाने योग्य है कि अंता में जीत का अंतर कांग्रेस का ज्यादा रहा, वहीं हार का अंतर बीजेपी का ज्यादा रहा. बीजेपी ने दो चुनाव जीते में है उनमें जीत का अंतर कांग्रेस की तुलना में कम रहा है. अंता सीट पर दो बार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, जबकि बीजेपी के प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा ने एक एक बार जीत हासिल की.

अंता सीट पर चुनावी जीत हार का गणित



वर्ष 2008 चुनाव

कोर्ट में कहा कि वर्ष 2018 में फिर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सिर जीत का सेहरा बंधा. भाया ने 97160 वोटों के साथ 58.09 प्रतिशत वोट हासिल किए. वहीं प्रभुलाल सैनी ने 63097 वोट हासिल किए जो 37.73 प्रतिशत थे. कांग्रेस व बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 34 हजार 73 रहा.

वर्ष 2013

बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को पटखनी दी. सैनी ने 69,960 वोट मिले जो कुल वोटों के 48.84 प्रतिशत थे. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 66,561 वोटों के साथ 46.47 प्रतिशत वोट मिले.दोनों में हार-जीत का अंतर महज 3399 वोट रहा.

वर्ष 2018

कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इन चुनावों में एक बार फिर विजयश्री हासिल की। प्रमोद भाया को 97160 वोट मिले, जो 58.09 प्रतिशत थे। वहीं बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को 63097 वोट मिले, जो महज 37.73 प्रतिशत थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 34 हजार से ज्यादा का रहा.

वर्ष 2023

पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने बाजी मारी, उन्होंने 87390 वोट के साथ 49.64 प्रतिशत वोट हासिल किए. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 81529 वोट मिले जो 46.31 प्रतिशत थे. दोनों के बीच हार-जीत का अंतर महज 5 हजार 861 वोट का रहा.

अंता में इसलिए हो रहा उप चुनाव

अंता में उपचुनाव इसलिए हो रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, जिससे सीट खाली हुई. 2005 में उप सरपंच चुनाव के दौरान उन पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था. इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा मिली. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.

दावेदारी के लिए जोर आजमाइश

अंता उपचुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है. बीजेपी में कंवरलाल की पत्नी भगवती मीणा को सहानुभूति के आधार पर या पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को टिकट का दावेदार माना जा रहा है. प्रभुलाल तो क्षेत्र के दौरे पर पहुंच भी गई हैं. इनके अलावा स्थानीय नेता भी टिकट की दौड़ में है. दूसरी ओर कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया सबसे प्रबल दावेदार हैं, जो 2008 और 2018 में अंता सीट से चुनाव जीत चुके हैं और दो बार मंत्री रहे. हालांकि, भजनलाल शर्मा सरकार में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के चलते उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को टिकट देने की चर्चा है. इसके अतिरिक्त, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा भी मैदान में उतर सकते हैं. भाजपा नेता आनंद गर्ग और पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन विधायक टिकट की मांग कर रहे हैं. साथ ही अंता प्रधान प्रखर कौशल जो पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह कौशल के पौत्र हैं. वहीं, पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं. नरेश मीणा, प्रमोद भाया के कट्टर विरोधी माने जाते हैं. अगर कांग्रेस भाया पर दांव लगाती है. तो नरेश मीणा के निर्दलीय उतरने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि नरेश मीणा के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा को मीणा वोट बैंक का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मंत्रियों वाली सीट

अंता सीट पर पिछले 4 चुनाव जीत हासिल करने वाले विधायक -

2008 में पहली बात अंता विधानसभा सीट बनी

दो बार कांग्रेस , दो बार भाजपा को मिली जीत , तीन मंत्री बने

2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत दर्ज की, गहलोत सरकार में मंत्री बने

2013 में बीजेपी के डॉ प्रभुलाल सैनी जीत दर्ज की , वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री

2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत दर्ज की , गहलोत सरकार में खान मंत्री बने

2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा जीत दर्ज की , भजन लाल सरकार में कोई मंत्री पद नहीं मिला

अंता विधानसभा में जातीय समीकरण

अंता विधानसभा सीट पर 2,26,227 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे.

जिनमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं.

इस सीट पर एससी यानी अनुसूचित जाती के 20.5% मतदाता है.

इस सीट पर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के 16.75% मतदाता है.

इस सीट पर मुस्लिम वर्ग के 13.25% मतदाता है.

माली समाज के 16.5% मतदाता है.

धाकड़ समाज के 9% मतदाता है.

गुर्जर समाज के 4% मतदाता है.

जनरल कास्ट के 11% मतदाता है.

बाकी ओबीसी वर्ग के 8% मतदाता है.

दूसरे धर्म जैसे ईसाई के 1% मतदाता है.

