अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर तैयारियां पूरी, आज रवाना होंगे मतदान दल, जानिए पूरी डिटेल

Anta Assembly by-election 2025: बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 2025 के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है. कल सोमवार 11 नवंबर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी. प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

Published: Nov 10, 2025, 07:24 AM IST | Updated: Nov 10, 2025, 07:24 AM IST

Anta Assembly by-election 2025: अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव विभाग के अनुसार सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

आज रवाना होंगे मतदान दल
चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत आज रविवार को सभी मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद सभी दल अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे. प्रत्येक टीम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आवश्यक चुनाव सामग्री के साथ भेजा जाएगा.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. सभी 268 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहेंगे. 43 मोबाइल पार्टियां और 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी रखेंगे. इसके अलावा 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी और 12 एरिया मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग के लिए 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक और 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई है.

मतदाताओं से प्रशासन की अपील
प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जरूर करें. साथ ही मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन, हथियार या किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री लाना प्रतिबंधित रहेगा.

मतगणना 14 नवंबर को
चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना 14 नवंबर (गुरुवार) को जिला मुख्यालय पर होगी. परिणामों के बाद निर्वाचन आयोग की अनुमति से विजयी प्रत्याशी को प्रमाणपत्र सौंपा जाएगा. अंता उपचुनाव को लेकर अब प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं. सुरक्षा से लेकर मतदान केंद्रों तक सभी व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं. अब नज़रें कल सुबह 7 बजे शुरू होने वाले मतदान पर रहेंगी, जहां 2 लाख 28 हजार से अधिक मतदाता अपने नए जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे.

