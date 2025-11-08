Zee Rajasthan
Anta Assembly by-election 2025: अंता में मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हर बूथ पर पुलिस की पैनी नजर

Anta Assembly by-election 2025: राजस्थान के अंता में उपचुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं ताकि 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
 

Published: Nov 08, 2025, 01:09 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 01:09 PM IST

Anta Assembly by-election 2025: अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. यहां 2,28,264 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं. निर्वाचन विभाग ने प्रत्येक मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की है. संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान तैनात रहेंगे.

क्षेत्र में 12 क्विक रेस्पॉन्स टीमें, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक और 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. चुनाव अवधि के दौरान 13 अंतर्राज्यीय नाके और 5 अंतर जिला नाके सक्रिय रहेंगे, जहां सशस्त्र बल लगातार निगरानी और चेकिंग कर रहे हैं.

4,262 शस्त्र जमा कराए गए
भयमुक्त मतदान के लिए क्षेत्र में 4,262 शस्त्र जमा कराए गए हैं. नाकाबंदी के दौरान 8 अवैध हथियार और 5 कारतूस जब्त किए गए हैं. असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए 1,134 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही की गई है, जबकि 2,716 व्यक्तियों को मुचलकों पर पाबंद किया गया है.
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल ₹21 करोड़ 21 लाख 12 हजार 312 रुपये की जब्ती की गई है.

मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं
प्रत्येक मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा करने के लिए जूट बैग उपलब्ध कराए गए हैं और दो वॉलंटियर तैनात किए गए हैं. सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. जिला मुख्यालय और रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां आईटी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे निगरानी रखेंगे.

मतदाता सुविधा और पारदर्शिता
ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो अंकित की गई है ताकि मतदाताओं को पहचान में आसानी हो. मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी, जिसकी सूचना सभी दलों, प्रत्याशियों और एजेंटों को दे दी गई है. मतदाता सूचना पर्चियां रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. अधिकारी घर-घर जाकर पर्चियों का वितरण और सत्यापन कर रहे हैं. हर टीम प्रतिदिन कम से कम 15 घरों में जाकर क्रॉस चेकिंग कर रही है.


इस उपचुनाव में 5 ग्रीन मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं. सभी मतदान स्थल प्लास्टिक मुक्त रहेंगे. प्रत्येक केंद्र पर रैंप, पीने के पानी, छाया और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर व वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है. ईवीएम मशीनें 2 नवंबर को जिला वेयरहाउस से सुरक्षा के साथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां में शिफ्ट की गई थीं. 3 से 4 नवंबर के बीच उनकी कमीशनिंग पूरी हो चुकी है.

मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी
10 नवंबर को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की रवानगी होगी. मतदान के बाद ईवीएम और सामग्री जमा कराने के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें एक काउंटर महिला और दिव्यांग कर्मियों के लिए आरक्षित रहेगा. 3 स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किए गए हैं, जिन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. मतगणना 14 नवंबर 2025 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां के सेमिनार हॉल में होगी. मतगणना प्लान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित है. पूरे परिसर में कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी रहेगी. सभी मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं. महिलाओं की सहायता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों की ड्यूटी लगाई गई है.

संयुक्त नियंत्रण कक्ष
उपचुनाव के लिए जिला मुख्यालय पर संयुक्त नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किया गया है, जहां मीडिया, सी-विजिल, MCC और एनजीआरएस से संबंधित गतिविधियों की निगरानी की जा रही है. यह केंद्र 24x7 संचालित रहेगा और इसका प्रभारी उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां को बनाया गया है. जिला प्रशासन ने अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

