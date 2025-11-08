Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता बना राजस्थान का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट! गहलोत की एंट्री से मचा सियासी धमाल! कांग्रेस-BJP में सीधी टक्कर

Anta Assembly By Election: अंता उपचुनाव अब राजस्थान की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है. दोनों पार्टियां यहां पूरी रणनीति के साथ काम कर रही हैं. एक ओर कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने और पिछली उपलब्धियों को दोहराने में जुटी है, वहीं भाजपा सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे जीत का समीकरण साधने की कोशिश कर रही है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Nov 08, 2025, 09:54 AM IST | Updated: Nov 08, 2025, 09:54 AM IST

Trending Photos

उदयपुर में बज सकती है रश्मिका और विजय की शादी की शहनाई! परिवार ने देखी लग्जरी जगहें
5 Photos
rajasthan entertainment

उदयपुर में बज सकती है रश्मिका और विजय की शादी की शहनाई! परिवार ने देखी लग्जरी जगहें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! जानिए किन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! जानिए किन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड

कोटा में डबल मर्डर से सनसनी, किचन में मिली पत्नी की लाश, पास में स्कूल ड्रेस में बेटी पड़ी थी अचेत!
6 Photos
kota crime

कोटा में डबल मर्डर से सनसनी, किचन में मिली पत्नी की लाश, पास में स्कूल ड्रेस में बेटी पड़ी थी अचेत!

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? रुकिए! जयपुर में आज फिर बढ़े भाव, देखें हर चांदी की भी कीमतें
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? रुकिए! जयपुर में आज फिर बढ़े भाव, देखें हर चांदी की भी कीमतें

अंता बना राजस्थान का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट! गहलोत की एंट्री से मचा सियासी धमाल! कांग्रेस-BJP में सीधी टक्कर

Anta Assembly By Election: जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल चरम पर है. यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं. कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. दोनों ही पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और स्टार प्रचारक गांव-गांव जाकर मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं.

कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज
कांग्रेस पार्टी ने अंता उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है. पार्टी के बड़े नेताओं का यहां लगातार आना-जाना लगा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज अंता पहुंच रहे हैं, जिससे कांग्रेस के प्रचार अभियान में और तेजी आने की संभावना है.

इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कई पूर्व मंत्री और विधायक भी मैदान में उतर चुके हैं. ये नेता गांव-गांव जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं. कांग्रेस अपने प्रचार में पिछले कार्यकाल की योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और गरीबों को राहत देने वाले कदमों को प्रमुखता से जनता के सामने रख रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भाजपा भी मैदान में पूरी ताकत से
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अंता उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री लगातार प्रचार में जुटे हैं. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री मंजू बाघमर, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, मनोज राजोरिया, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा और भागचंद ताकड़ा सहित कई भाजपा नेता अंता क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं. इन सभी नेताओं ने नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं के माध्यम से जनता से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में मतदान करने की अपील की है.

जनता तक पहुंचाया सरकार की योजनाओं का संदेश
भाजपा नेताओं ने अपने प्रचार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और चिरंजीवी योजना आदि का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और इनका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है. भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता इस बार अंता में कमल खिलाकर फिर से विकास की राह को मजबूत करेगी.

अंता बना सियासी हॉटस्पॉट
अंता उपचुनाव अब राजस्थान की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है. दोनों पार्टियां यहां पूरी रणनीति के साथ काम कर रही हैं. एक ओर कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने और पिछली उपलब्धियों को दोहराने में जुटी है, वहीं भाजपा सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे जीत का समीकरण साधने की कोशिश कर रही है. अंता की जनता अब किस पर भरोसा जताती है, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल पूरा क्षेत्र राजनीतिक सरगर्मी और जनसभाओं की गूंज से भरा हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news