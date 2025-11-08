अंता बना राजस्थान का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट! गहलोत की एंट्री से मचा सियासी धमाल! कांग्रेस-BJP में सीधी टक्कर

Anta Assembly By Election: जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल चरम पर है. यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं. कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. दोनों ही पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और स्टार प्रचारक गांव-गांव जाकर मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं.

कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज

कांग्रेस पार्टी ने अंता उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है. पार्टी के बड़े नेताओं का यहां लगातार आना-जाना लगा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज अंता पहुंच रहे हैं, जिससे कांग्रेस के प्रचार अभियान में और तेजी आने की संभावना है.

इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कई पूर्व मंत्री और विधायक भी मैदान में उतर चुके हैं. ये नेता गांव-गांव जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं. कांग्रेस अपने प्रचार में पिछले कार्यकाल की योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और गरीबों को राहत देने वाले कदमों को प्रमुखता से जनता के सामने रख रही है.

भाजपा भी मैदान में पूरी ताकत से

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अंता उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री लगातार प्रचार में जुटे हैं. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री मंजू बाघमर, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, मनोज राजोरिया, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा और भागचंद ताकड़ा सहित कई भाजपा नेता अंता क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं. इन सभी नेताओं ने नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं के माध्यम से जनता से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में मतदान करने की अपील की है.

जनता तक पहुंचाया सरकार की योजनाओं का संदेश

भाजपा नेताओं ने अपने प्रचार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और चिरंजीवी योजना आदि का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और इनका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है. भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता इस बार अंता में कमल खिलाकर फिर से विकास की राह को मजबूत करेगी.

अंता बना सियासी हॉटस्पॉट

अंता उपचुनाव अब राजस्थान की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है. दोनों पार्टियां यहां पूरी रणनीति के साथ काम कर रही हैं. एक ओर कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने और पिछली उपलब्धियों को दोहराने में जुटी है, वहीं भाजपा सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे जीत का समीकरण साधने की कोशिश कर रही है. अंता की जनता अब किस पर भरोसा जताती है, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल पूरा क्षेत्र राजनीतिक सरगर्मी और जनसभाओं की गूंज से भरा हुआ है.

