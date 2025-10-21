Zee Rajasthan
अंता विधानसभा उपचुनाव: दिवाली पर वोटर्स साधने की कोशिश, आमजन से रामा श्यामा करने पहुंचे नरेश मीणा

Anta Assembly by-election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा दीपावली पर्व को लेकर अपने समर्थकों के साथ कस्बे में आमजन से रामा श्यामा की गई. बता दें कि हाड़ौती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है. वहीं, अंता विधान सभा क्षेत्र शुरू से ही राजनीतिक गढ़ रहा है, जिसके चलते यहां से चुनाव जीतने वाले को हमेशा मंत्री पद से नवाजा गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 21, 2025, 08:49 AM IST | Updated: Oct 21, 2025, 08:49 AM IST

Baran News: जिले के अंता विधान सभा सीट पर हो रहा उपचुनाव पर अब चुनावी रंग चढ़ने लगा है. हाड़ौती की हॉट सीट बना अंता चुनाव में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है, जिसके चलते भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. ऐसे में तीनों प्रतिद्वंदी पूरी ताकत के साथ वोटरों को रिझाने में जुटे हुए है.

निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा दीपावली पर्व को लेकर अपने समर्थकों के साथ कस्बे में आमजन से रामा श्यामा की गई. बता दें कि हाड़ौती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है. वहीं, अंता विधान सभा क्षेत्र शुरू से ही राजनीतिक गढ़ रहा है, जिसके चलते यहां से चुनाव जीतने वाले को हमेशा मंत्री पद से नवाजा गया है.

यहां कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया तो भाजपा से मोरपाल सुमन तथा निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा चुनावी मैदान में है, जिसके कारण यह चुनाव रोचक बना हुआ है. अंता विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की राजनीति में हमेशा से प्रभावशाली रहा है. यहां से जीतने वाले उम्मीदवार को अक्सर मंत्री पद से नवाजा गया है. दो बार प्रमोद जैन भाया और एक बार प्रभुलाल सैनी मंत्री पद संभाल चुके हैं. यही कारण है कि इस सीट पर प्रदेश ही नहीं, बल्कि केंद्र तक की निगाहें टिकी रहती हैं.

त्रिकोणीय मुकाबले से बढ़ा रोमांच
इस बार अंता सीट से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा आमने-सामने हैं. तीनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह चुनाव और भी रोमांचक बन गया है.

