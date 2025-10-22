बीजेपी का अंता में जीत का दावा, कहा- रोजगार देने में कमी नहीं छोड़ी

Baran News : बीजेपी ने अंता उपचुनाव में जीत का दावा किया है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष्ज्ञा अरूण चतुर्वेदी ने दावा किया, कि अंता की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और भाजपा को जितायेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है.

हर क्षेत्र में प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा ,है इसलिए अंता की जनता भी बीजेपी उम्मीदवार को ही जितायेगी जहां एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नामांकन करना मुकाबले को और रोचक बना चुका है.

पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल साल 2018 से टिकट मांग रहे थे साल 2013 में रामपाल मेघवाल ने चुनाव जीता भी था लेकिन सिटिंग एमएलए होने के बाद भी पार्टी ने टिकट काटा. ये नाराजगी लगातार बनी हुई थी. फिर साल 2018 और 2023 में भी टिकट नहीं मिलने के बाद मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया.

अब जहां मुकाबला त्रिकोणीय था वो अब चार कोणीय हो चुका है.रामपाल मेघवाल के चलते बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगना पक्का है. हालांकि असर कितना रहेगा ये देखने के लिए इंतजार करना होगा.वो बात अलग है कि बीजेपी अपनी जीत का तय मान रही है.

आपको बता दें कि अंता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख मतदाता हैं. अंता विधानसभा क्षेत्र में माली समाज के लगभग 40,000 मतदाता, अनुसूचित जाति (SC) के लगभग 35,000 मतदाता, मीणा समुदाय के करीब 30,000 मतदाता हैं.

इसके अतिरिक्त धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के भी अहम वोट हैं. यहां जातिगत समीकरण ही चुनाव की दिशा तय करते हैं. माली और मीणा समुदाय का वोट जिस दल की ओर जाता है, उसी की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



