बीजेपी के Ex MLA रामपाल मेघवाल ने किया अंता उपचुनाव लड़ने का एलान, किसका बिगड़ेगा खेल ?

Baran News : बारां-अंता विधानसभा का उपचुनाव और रोचक होता नजर आ रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार दोनों पार्टियों के समीकरण बिगड़ने में लगे हुए हैं, जिसमें नया नाम जुड़ेगा बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का.

भाजपा के एक पूर्व विधायक बागी होकर निर्दलीय नामांकन भर रहे है,पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी निर्दलीय चुनाव अंता विधानसभा से लड़ने की घोषणा कर दी और आज दोपहर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे. जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामपाल मेघवाल बारां -अटरू विधानसभा क्षेत्र से 2013-2018 तक भाजपा से विधायक रह चुके हैं.रामपाल मेघवाल द्वारा पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है.

आपको बता दें कि इस बार अंता सीट से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा आमने-सामने हैं. तीनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, अब बीजेपी के ही पूर्व विधायक के मैदान में आने के ऐलान से चुनाव और भी रोमांचक बन गया है.

अंता सीट पर चुनावी जीत हार का गणित

वर्ष 2008 चुनाव

कोर्ट में कहा कि वर्ष 2018 में फिर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सिर जीत का सेहरा बंधा. भाया ने 97160 वोटों के साथ 58.09 प्रतिशत वोट हासिल किए. वहीं प्रभुलाल सैनी ने 63097 वोट हासिल किए जो 37.73 प्रतिशत थे. कांग्रेस व बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 34 हजार 73 रहा.

वर्ष 2013

बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को पटखनी दी. सैनी ने 69,960 वोट मिले जो कुल वोटों के 48.84 प्रतिशत थे. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 66,561 वोटों के साथ 46.47 प्रतिशत वोट मिले.दोनों में हार-जीत का अंतर महज 3399 वोट रहा.



वर्ष 2018

कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इन चुनावों में एक बार फिर विजयश्री हासिल की। प्रमोद भाया को 97160 वोट मिले, जो 58.09 प्रतिशत थे। वहीं बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को 63097 वोट मिले, जो महज 37.73 प्रतिशत थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 34 हजार से ज्यादा का रहा.



वर्ष 2023

पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने बाजी मारी, उन्होंने 87390 वोट के साथ 49.64 प्रतिशत वोट हासिल किए. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 81529 वोट मिले जो 46.31 प्रतिशत थे. दोनों के बीच हार-जीत का अंतर महज 5 हजार 861 वोट का रहा.



अंता में उप चुनाववजह

अंता में उपचुनाव इसलिए हो रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, जिससे सीट खाली हुई. 2005 में उप सरपंच चुनाव के दौरान उन पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था. इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा मिली. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.

