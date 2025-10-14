Zee Rajasthan
अंता विधानसभा उपचुनाव: शुभ मुहूर्त में भाया ने भरा अपना पर्चा, नरेश मीणा ने आज नामांकन की कर रखी है घोषणा

Baran News: अंता उपचुनाव को लेकर प्रदेशभर में लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है. मतदाता यह जानने को उत्सुक हैं कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में जीत का ताज किसे मिलेगा. अभी तक की राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है. वहीं, आगामी बुधवार को इस चुनाव में एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है.

Published: Oct 14, 2025, 10:43 AM IST | Updated: Oct 14, 2025, 10:43 AM IST

Baran News: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अंता विधानसभा उपचुनाव चर्चा का बड़ा केंद्र बनी हुई है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीते दिन पंडितों द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. वहीं, पूर्व मंत्री भाया 15 अक्टूबर को एक विशाल रैली और आमसभा के साथ औपचारिक रूप से नामांकन भरेंगे.

अंता उपचुनाव को लेकर प्रदेशभर में लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है. मतदाता यह जानने को उत्सुक हैं कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में जीत का ताज किसे मिलेगा. अभी तक की राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है. वहीं, आगामी बुधवार को इस चुनाव में एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है.

बीजेपी प्रत्याशी पर सस्पेंस, नरेश मीणा भरेंगे निर्दलीय नामांकन
भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है. इसी बीच, जानकारी मिली है कि 14 अक्टूबर (मंगलवार) को नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे. नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और छात्र राजनीति से ही सक्रिय राजनीति में आए.
अब तक वे दो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद, उन्होंने छबड़ा-देवली और उनियारा सीटों पर कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती खड़ी की थी. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पसंद के उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है.

भाया का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस के दिग्गज होंगे मंच पर
कांग्रेस इस सीट को हर हाल में जीतने के मूड में है. प्रमोद जैन भाया 15 अक्टूबर को अंता में शक्ति प्रदर्शन और नामांकन रैली करेंगे, जो अंता कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित होगी. इस सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिनमें एआईसीसी महासचिव और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा,
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, सहित हाड़ौती के वरिष्ठ नेता शांति कुमार धारीवाल, हरिमोहन शर्मा, प्रहलाद गुंजल और अशोक चांदना प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे.

कौन हैं प्रमोद जैन भाया
प्रमोद जैन भाया अंता सीट से कांग्रेस के अनुभवी और मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं. यह लगातार पाँचवीं बार है जब कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है. भाया ने वर्ष 2003 में पहली बार अंता-बारां संयुक्त सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी. इसके बाद परिसीमन के बाद जब अंता एक नई विधानसभा सीट बनी, तो वे लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे. अब तक उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चार चुनाव लड़े, जिनमें दो में जीत और दो में हार दर्ज की है.

अंता उपचुनाव में इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है. एक ओर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा अपने प्रत्याशी के चयन को लेकर अभी भी रणनीति बना रही है. चुनावी समर में आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ने की पूरी संभावना है.

अंता उपचुनाव में इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है. एक ओर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा अपने प्रत्याशी के चयन को लेकर अभी भी रणनीति बना रही है. चुनावी समर में आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ने की पूरी संभावना है.

