अंता विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी करोड़पति, BJP उम्मीदवार मिडिल क्लास, तगड़ी होगी चुनावी जंग

Anta Assembly by-election: बारां के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने शनिवार को एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और इनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया. भी कांग्रेस से नामांकन भर चुकी हैं. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पहले ही नामांकन दाखिल चुके हैं.

ऐसे में अब यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए हैं. गौरतलब है कि एसडीएम पर पिस्तौल तानने के आरोप में सजा पाए भाजपा विधायक कंवरलाल की विधायकी जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी. यहां 11 नवंबर को मतदान और 14 को मतगणना है.

मोरपाल के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ज़ी मीडिया ने कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की संपत्ति, शिक्षा और का शपथ पत्र में दिए ब्यौरे का विश्लेषण किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रमोद जैन भाया कांग्रेस प्रत्याशी उम्र 60 साल, शिक्षा-1981 में हायर सेकंडरी, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से की है. वहीं इनकी संपत्ति 56.20 करोड़. 2025 में चल संपत्ति 17.96 करोड़ और अचल संपत्ति 38.24 करोड़ है. 14.11 करोड़ की कृषि भूमि है. 3.37 करोड़ रुपये के भूखंड हैं. 10 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक परिसर हैं. जयपुर में 80 लाख का फ्लैट और ओर उर्मिला के पास 9.95 करोड़ रुपये के मकान है. प्रमोद जैन के पास 9 किलो चांदी और उर्मिला के पास 110 तोला सोना है.

भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन की उम्र -56 साल ओर शिक्षा-10 वीं पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से है. वहीं, इनके पास 63 लाख रुपये की संपत्ति है, जिसमें 44.86 लाख खुद के पास ओर पत्नी के पास 18 लाख रुपये की संपत्ति है. खाते में 7.71 लाख और पत्नी के खाते में 3.48 लाख रुपये हैं. सोना-चांदी खुद के पास डेढ़ तोला सोना, पत्नी के पास 500 ग्राम चांदी एवं 50 ग्राम सोना और 0.60 हैक्टेयर बारां में 900 वर्ग फीट में दो मंजिला मकान है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-