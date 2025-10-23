Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता विधानसभा उपचुनाव में अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि जब्त

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी टीमों की सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है. पिछले 24 घंटे में ₹5 लाख से अधिक की नकदी, शराब और अन्य सामग्री जब्त की गई है. अब तक की कुल जब्ती ₹19 करोड़ 61 लाख रुपये तक पहुंच गई है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 23, 2025, 04:25 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 04:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत
7 Photos
Balotra News

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?
5 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?
6 Photos
Rajasthan news

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?

अंता विधानसभा उपचुनाव में अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि जब्त

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता के तहत निगरानी टीमों की सख्ती जारी है. पिछले 24 घंटे में एसएसटी और एफएसटी टीमों ने ₹5 लाख से अधिक की नकदी, शराब और अन्य सामग्री जब्त की है. जिला प्रशासन के अनुसार, 6 अक्टूबर से अब तक कुल ₹19 करोड़ 61 लाख रुपये की जब्ती की जा चुकी है. यह कार्रवाई जिले में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है.

जिले में चेकिंग की निगरानी के लिए विशेष सतर्कता टीमें लगातार सक्रिय हैं. उप निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने बताया कि जिले में एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) और एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉड टीम) की कुल नौ टीमें लगातार गश्त और तलाशी अभियान चला रही हैं. ये टीमें संदिग्ध वाहनों और सामग्रियों पर निगरानी रखते हुए चुनावी खर्च और आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं.

उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में सी-विजिल ऐप के माध्यम से अब तक 7 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 5 शिकायतें सही पाई गई हैं. निर्वाचन विभाग की सक्रियता का परिणाम यह है कि इन शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया गया. इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग मतदाताओं और राजनीतिक दलों की शिकायतों को लेकर संवेदनशील और तत्पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जनागल ने आगे बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिसमें 1950 टोल फ्री कॉल सेंटर शामिल है. इसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल सीधे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. यह प्रणाली 24 घंटे सक्रिय रहती है, ताकि किसी भी प्रकार की आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके.

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी अनियमितता या प्रलोभन से संबंधित जानकारी तुरंत सी-विजिल ऐप या 1950 नंबर पर दें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी शिकायतों पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोकतंत्र की गरिमा और निष्पक्षता बनी रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news