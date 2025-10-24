Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Anta assembly by election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देगी SDPI, कांग्रेस के लिए झटका

Anta assembly by election: राजस्थान में बारां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की है. पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से उनके समर्थन में मतदान करने की अपील की.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 24, 2025, 11:02 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 11:02 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर मौसम बदलेगा करवट, इन जिलों में 4 दिन बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में फिर मौसम बदलेगा करवट, इन जिलों में 4 दिन बारिश की चेतावनी

SDM Chotu Lal Sharma: बाथरूम में बैठकर दूसरी औरतों से करता था बात! मेरे साथ मारपीट कर बना ली थी दूरी, थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी ने बताई हैरान कर देने वाली INSIDE स्टोरी
7 Photos
bhilwara crime news

SDM Chotu Lal Sharma: बाथरूम में बैठकर दूसरी औरतों से करता था बात! मेरे साथ मारपीट कर बना ली थी दूरी, थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी ने बताई हैरान कर देने वाली INSIDE स्टोरी

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
7 Photos
rajasthan entertainment

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

Anta assembly by election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देगी SDPI, कांग्रेस के लिए झटका

Anta assembly by election: बारां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की है. पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से उनके समर्थन में मतदान करने की अपील की.

एसडीपीआई अध्यक्ष अशफाक हुसैन ने बताया कि संगठन ने ऐसे उम्मीदवार का समर्थन किया है, जो क्षेत्र की जनता के हित में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने समर्थन देने के लिए एसडीपीआई का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्यों के लिए समर्पित रहेंगे.

एसडीपीआई प्रदेश महासचिव, अख्तर, प्रदेश कोषाध्यक्ष, जाकिर रंगरेज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व बारां प्रभारी, मोहम्मद जावेद, जिला अध्यक्ष, अब्दुल अजीज, जिला उपाध्यक्ष, अल्ताफ हुसैन, जिला महासचिव, अलीम मंसूरी, मांगरोल नगर कमेटी अध्यक्ष, जाकिर हुसैन तथा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, हाजी सलाम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


निर्दलीय नरेश के टारगेट पर प्रमोद जैन भाया
वहीं, दूसरी तरफ अंता में उपचुनाव का मुकाबला चुनाव की तारीख है नजदीक आते-आते और ज्यादा तीखा हो गया है. आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ प्रत्याशियों ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है. चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने जमकर आरोप बरसाए हैं.

कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पर भाया पर दर्ज मामलों से लेकर कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री रहे भरत सिंह के आरोपों को आगे बढ़ाते हुए नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया को बता दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news