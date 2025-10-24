Anta assembly by election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देगी SDPI, कांग्रेस के लिए झटका

Anta assembly by election: बारां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की है. पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से उनके समर्थन में मतदान करने की अपील की.

एसडीपीआई अध्यक्ष अशफाक हुसैन ने बताया कि संगठन ने ऐसे उम्मीदवार का समर्थन किया है, जो क्षेत्र की जनता के हित में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने समर्थन देने के लिए एसडीपीआई का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्यों के लिए समर्पित रहेंगे.

एसडीपीआई प्रदेश महासचिव, अख्तर, प्रदेश कोषाध्यक्ष, जाकिर रंगरेज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व बारां प्रभारी, मोहम्मद जावेद, जिला अध्यक्ष, अब्दुल अजीज, जिला उपाध्यक्ष, अल्ताफ हुसैन, जिला महासचिव, अलीम मंसूरी, मांगरोल नगर कमेटी अध्यक्ष, जाकिर हुसैन तथा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, हाजी सलाम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

निर्दलीय नरेश के टारगेट पर प्रमोद जैन भाया

वहीं, दूसरी तरफ अंता में उपचुनाव का मुकाबला चुनाव की तारीख है नजदीक आते-आते और ज्यादा तीखा हो गया है. आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ प्रत्याशियों ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है. चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने जमकर आरोप बरसाए हैं.

कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पर भाया पर दर्ज मामलों से लेकर कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री रहे भरत सिंह के आरोपों को आगे बढ़ाते हुए नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया को बता दिया.

