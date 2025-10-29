Anta Assembly by-election: अंता में शांतिपूर्ण उपचुनाव में मतदान को लेकर छह सौ जवानों की तैनातगी

Anta Assembly by-election: अन्ता विधानसभा उप चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता और चाकचौबन्द करने के लिए पुलिस व्यापक तैयारियों में जुट गई है. जिले में सामान्य पुलिस के अलावा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं राज्य सशस्त्र पुलिस की 7 कम्पनियों के करीब छह सौ जवानों की तैनातगी की गई है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि अन्ता उप चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए स्थानीय पुलिस जवानों के साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की चार तथा राज्य सशस्त्र पुलिस तीन कम्पनियों के करीब छह सौ जवानों की तैनातगी की गई है. ये जवान टोंक, भरतपुर और धौलपुर से बुलाई है. इनकी तैनातगी निर्धारित प्वाइंटों पर की गई है. इससे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं.

उप चुनाव में अन्तरराज्य व अन्तर जिला की सीमाओं की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुल 18 नाके बनाए गए हैं. इसमें मध्यप्रदेश की अन्तरराज्य सीमा पर 13 तथा अन्तर जिला की सीमा में 5 नाके बनाए गए हैं. जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. बाहर से आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति एवं वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. एरिया डोमीनेशन, फ्लेगमार्च व नाकाबंदी के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. साथ ही संवेदनशील प्वाइंटों पर भी जवानो की तैनातगी रहेगी.

शांतिपूर्ण और पारदर्शितापूर्ण चुनाव को लेकर एफएसटी व एसएसटी टीम के साथ भी पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि किसी प्रकार के कोई गैर कानूनी व अवांछनीय हालात नहीं बनें. इसके लिए मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है.

बारां जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित समाचारों और सूचनाओं की निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म की मॉनिटरिंग कर रहे कार्मिकों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली और कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी गतिविधि पर विशेष नजर रखी जाए. प्रत्याशियों या दलों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से नियमों के उल्लंघन के मामलों की तुरंत सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाए.

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों की निगरानी के लिए बनाए गए सेल में जाकर कार्मिकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की तथा शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन (कंट्रोल रूम) में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता एवं तत्परता से कार्य किया जाए.

जिला जनसंपर्क सूचना अधिकारी योगेंद्र भारद्वाज ने बताया की चुनावों को लेकर मीडिया प्रकोष्ठ में पूरी निगरानी की जा रही है वहीं यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी की जा रही है कहीं की शिकायत प्राप्त हुई उनको नोटिस दिये जा रहे हैं.

