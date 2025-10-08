Zee Rajasthan
प्रमोद जैन भाया दावेदार है, लेकिन आलाकमान करेगा तय - टीकाराम जूली

Anta Assembly By Election : अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का एलान होते ही बयानबाजी का दौर भी जारी है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रमोद जैन भाया दावेदार है, लेकिन आलाकमान जिसे भी टिकट देगा...

Published: Oct 08, 2025, 02:34 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 02:34 PM IST

Rajasthan Politics : राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, अंता में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

इधर कांग्रेस अंता में बीजेपी से हार का बदला लेने की तैयारी कर रही है. विधानसभा चुनाव में अंता से कांग्रेस करीब 5 हजार वोट से हारी थी.उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पिछली बार हम सिर्फ 5000 वोटों से चुनाव हारे थे.

जूली ने कहा हमारी जो कमियां थी, हमने उनको दूर किया है और संगठन को मजबूत किया है. बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं, चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है, बीजेपी कितना भी माहौल बना ले चुनाव कांग्रेस जीतेगी.

पिछले उपचुनाव में हुई हार को लेकर बोले जूली ने कहा कि पिछले उपचुनाव में हम हारे लेकिन लोकसभा में कांग्रेस और गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी.

प्रमोद जैन भाया को टिकट देने को लेकर जूली ने कहा ये निर्णय आलाकमान को लेना है, प्रमोद जैन भाया दावेदार है, लेकिन निर्णय आलाकमान को लेना है ,आलाकमान जिस को भी टिकट देगा वो चुनाव जीतेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

