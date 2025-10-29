Anta Assembly by election: अंता उपचुनाव को लेकर यूट्यूब-फेसबुक तक निगरानी, गलत पोस्ट की तो खैर नहीं!

Anta Assembly by election: राजस्थान के बारां जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित समाचारों और सूचनाओं की निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया.
Anta Assembly by election: जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित समाचारों और सूचनाओं की निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म की मॉनिटरिंग कर रहे कार्मिकों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली और कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी गतिविधि पर विशेष नजर रखी जाए. प्रत्याशियों या दलों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से नियमों के उल्लंघन के मामलों की तुरंत सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाए.
उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों की निगरानी के लिए बनाए गए सेल में जाकर कार्मिकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की तथा शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन (कंट्रोल रूम) में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता एवं तत्परता से कार्य किया जाए.
जिला जनसंपर्क सूचना अधिकारी योगेंद्र भारद्वाज ने बताया की चुनावों को लेकर मीडिया प्रकोष्ठ में पूरी निगरानी की जा रही है वहीं यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी की जा रही है कहीं की शिकायत प्राप्त हुई उनको नोटिस दिये जा रहे हैं.
जिले के गणेशपुरा गांव के लोगों ने इस बार विधानसभा अंता में हो रहे उपचुनाव में मतदान के बहिष्कार का फैसला लिया है. प्रशासन ग्रामीणों को समझाने के लिए तहसीलदार गणेशपुरा पहुंचे लेकिन लाख समझाइश के बाद भी ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे. उन्होंने मौके पर कलक्टर को बुलाने की बात की है.
इस बीच उन्होंने वहां पहुंचे अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया. इस दौरान पता चला कि गांव की मुख्य समस्या यहां मुक्तिधाम नहीं होना है, जहां पर वर्तमान में मुक्तिधाम है, वहां तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं है. साथ ही स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते में नाला भी क्षतिग्रस्त है. इसके कारण ग्रामीणों में नाराजगी है.
लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए तहसीलदार और अंता विकास अधिकारी गणेशपुरा गांव पहुंचे. वहां जाकर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना. अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात कही. क्षतिग्रस्त नाले में पाइप डालकर नाले को दुरुस्त करने की बात कही लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि हम इस नाले का कच्चा काम नहीं पक्का काम करवाना चाहते हैं लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि हमें अभी पक्का नाला बनाकर दें तभी हम मतदान के लिए तैयार होंगे.
